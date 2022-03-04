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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-زيلينسكي-ترك-أوكرانيا-وانتقل-إلى-بولندا-1059448837.html
رئيس مجلس الدوما الروسي: زيلينسكي ترك أوكرانيا وانتقل إلى بولندا
رئيس مجلس الدوما الروسي: زيلينسكي ترك أوكرانيا وانتقل إلى بولندا
قال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر أوكرانيا وانتقل إلى بولندا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:17+0000
2022-03-04T13:48+0000
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روسيا
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وأضاف فولودين على قناته في "تيلغرام": " غادر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي البلاد، وهو الآن في بولندا".وتابع رئيس مجلس النواب الروسي "زيلينسكي غادر أوكرانيا. وقال نواب البرلمان الأوكراني (رادا) إنهم لا يستطيعون الوصول إليه في لفوف".وختم رئيس مجلس النواب الروسي بالقول "الآن هو في بولندا".أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، في 26 فبراير/ شباط الماضي، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/يشرب-القهوة-مع-مدافعي-العاصمةمقطع-مزيف-جديد-لزيلينسكي-1059216147.html
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رئيس مجلس الدوما الروسي: زيلينسكي ترك أوكرانيا وانتقل إلى بولندا

13:17 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 13:48 GMT 04.03.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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قال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر أوكرانيا وانتقل إلى بولندا.
وأضاف فولودين على قناته في "تيلغرام": " غادر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي البلاد، وهو الآن في بولندا".
وتابع رئيس مجلس النواب الروسي "زيلينسكي غادر أوكرانيا. وقال نواب البرلمان الأوكراني (رادا) إنهم لا يستطيعون الوصول إليه في لفوف".
وختم رئيس مجلس النواب الروسي بالقول "الآن هو في بولندا".
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، في 26 فبراير/ شباط الماضي، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
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