https://arabic.sputniknews.com/20220304/رجل-الأعمال-المصري-لطفي-منصور-يرد-على-أنباء-اقترابه-من-شراء-تشيلسي-الإنجليزي-1059447375.html
رجل الأعمال المصري لطفي منصور يرد على أنباء اقترابه من شراء تشيلسي الإنجليزي
رجل الأعمال المصري لطفي منصور يرد على أنباء اقترابه من شراء تشيلسي الإنجليزي
رد رجل الأعمال المصري لطفي منصور على الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية في الصحف الإنجليزية حول اقترابه من شراء تشيلسي الإنجليزي. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T12:59+0000
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ونقل موقع "مصراوي"، عن المتحدث باسم مجموعة منصور، قوله إن "في ضوء التكهنات الإعلامية الأخيرة، نريد أن نوضح أننا لم نتقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي لكرة القدم في هذا الوقت".وكانت تقارير صحيفة إنجليزية كشفت بعض الأسماء المرشحة لشراء تشيلسي، وكانت المفاجأة بظهور اسم المصري لطفي منصور بين المرشحين.يشار إلى أن بعض رجال الأعمال المصريين قد خاضوا هذه التجربة مثل المليادر المصري محمد الفايد مالك فولهام السابق وناصف ساويرس مالك أستون فيلا وعاصم علام مالك هال سيتي السابق.وقالت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية إن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن، يوم الأربعاء، رسميا قراره بيع النادي في ظل معاناته أخيرا في إنجلترا كونه روسيا.وأضافت الصحيفة أنه تم دعوة الأطراف المهتمة لتقديم عطاءات رسمية لشراء النادي بحلول 15 مارس/آذار، ومن المتوقع تقديم العروض هذا الأسبوع.وتطرقت الصحيفة إلى أنه من بين الأسماء المرشحة لأن يكون طرفا في تلك الصفقة هو لطفي منصور الرئيس التنفيذي المصري لشركة "مان كابيتال"، الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته.في السياق ذاته، تداولت صحف أوروبية وسويسرية أنباء عن رغبة رجل الأعمال السويسري هانز يورج فيز، والملياردير الأمريكي تود بوهلي، في شراء تشيلسي بمقابل مادي كبير وصفقة ضخمة.يذكر أن قرار أبراموفيتش ببيع تشيلسي جاء بعد موجة غضب في إنجلترا ضد روسيا والمواطنين الروس في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية، حيث وصل الأمر إلى تعالي أصوات مطالبة بطرد أبراموفيتش من البلاد.شمل ذلك حزمة من العقوبات ضد روسيا على مختلف الأصعدة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا عن استبعاد روسيا من كأس العالم 2022، كما تم استبعاد الأندية الروسية من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/صحيفة-الملياردير-الروسي-أبراموفيتش-يعرض-نادي-تشيلسي-للبيع-1059357618.html
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي, مصر
رجل الأعمال المصري لطفي منصور يرد على أنباء اقترابه من شراء تشيلسي الإنجليزي
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رد رجل الأعمال المصري لطفي منصور على الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية في الصحف الإنجليزية حول اقترابه من شراء تشيلسي الإنجليزي.
ونقل موقع "مصراوي"
، عن المتحدث باسم مجموعة منصور، قوله إن "في ضوء التكهنات الإعلامية الأخيرة، نريد أن نوضح أننا لم نتقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي لكرة القدم في هذا الوقت".
وكانت تقارير صحيفة إنجليزية كشفت بعض الأسماء المرشحة لشراء تشيلسي، وكانت المفاجأة بظهور اسم المصري لطفي منصور بين المرشحين.
يشار إلى أن بعض رجال الأعمال المصريين قد خاضوا هذه التجربة مثل المليادر المصري محمد الفايد مالك فولهام السابق وناصف ساويرس مالك أستون فيلا وعاصم علام مالك هال سيتي السابق.
وقالت صحيفة "تليغراف"
الإنجليزية إن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن، يوم الأربعاء، رسميا قراره بيع النادي في ظل معاناته أخيرا في إنجلترا كونه روسيا.
وأضافت الصحيفة أنه تم دعوة الأطراف المهتمة لتقديم عطاءات رسمية لشراء النادي بحلول 15 مارس/آذار، ومن المتوقع تقديم العروض هذا الأسبوع.
وتطرقت الصحيفة إلى أنه من بين الأسماء المرشحة لأن يكون طرفا في تلك الصفقة هو لطفي منصور الرئيس التنفيذي المصري لشركة "مان كابيتال"، الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته.
في السياق ذاته، تداولت صحف أوروبية وسويسرية أنباء عن رغبة رجل الأعمال السويسري هانز يورج فيز، والملياردير الأمريكي تود بوهلي، في شراء تشيلسي بمقابل مادي كبير وصفقة ضخمة.
يذكر أن قرار أبراموفيتش
ببيع تشيلسي جاء بعد موجة غضب في إنجلترا ضد روسيا والمواطنين الروس في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية، حيث وصل الأمر إلى تعالي أصوات مطالبة بطرد أبراموفيتش من البلاد.
شمل ذلك حزمة من العقوبات ضد روسيا على مختلف الأصعدة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا عن استبعاد روسيا من كأس العالم 2022، كما تم استبعاد الأندية الروسية من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.