https://arabic.sputniknews.com/20220304/رسائل-ولي-العهد-السعودي-في-حديثه-عن-إسرائيل-هل-من-تغيير-محتمل-في-العلاقات-1059457870.html

رسائل ولي العهد السعودي في حديثه عن إسرائيل… هل من تغيير محتمل في العلاقات؟

رسائل ولي العهد السعودي في حديثه عن إسرائيل… هل من تغيير محتمل في العلاقات؟

تصريحات ليست بالجديدة أدلى بها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشأن العلاقات المحتملة مع إسرائيل، لكنها دفعت العديد من الأطراف للتفاعل معها. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T16:37+0000

2022-03-04T16:37+0000

2022-03-04T16:37+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

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في آخر مقابلة صحفية مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، قال ولي العهد السعودي إن بلاده لا تنظر إلى إسرائيل "كعدو" بل "كحليف محتمل".كشف خبراء سعوديون رسائل ولي العهد في المقابلة الأخيرة، خاصة في حديثه عن إسرائيل، وأن الرسائل تشمل الجانب الفلسطيني أيضا.ويرى الخبراء أن حديث ولي العهد السعودي ليس بالجديد، إلا أن التوقيت واللغة قد تكون مختلفة إلا أنها تتوافق مع الثوابت العربية.شروط ثابتةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ولي العهد لم يتحدث عن تمهيد سياسي يلحقه تطبيع خجول بل حلف مشترك لهدف واحد.طرح مغايروأوضح أن حديث ولي العهد ليس بجديد، لكنه اختلف في طريقة الطرح، حيث أن موقف المملكة هو نفسه الموقف السابق، الذي تحدث عن شرط حل الأزمة مع الجانب الفلسطيني على أساس المبادرة العربية، وحينها يمكن سيكون هناك علاقة مع إسرائيل.وأشار إلى أن الرسالة موجهة أكثر لبعض الفلسطينيين بشكل غير مباشر، بأن يحلو مشاكل انقسامهم وأن تفك بعض الحركات الفلسطينية ارتباطاتها مع بعض الدول المعادية للمملكة العربية السعودية، خاصة حركة "حماس".رسائل لحركة حماسيرى المحلل السياسي أن ‏حركة "حماس" لا تريد حل القضية الفلسطينية كونها مستفيدة من الانقسام وكذلك من أجل المتاجرة بالقضية.وشدد على أن المملكة لن تطبع مع إسرائيل وإن كانت المصالح في الوقت الراهن مشتركة.تحذيرات من الإخوان؟ونبه ولي العهد السعودي، في مقابلة مع مجلة أتلانتك الأمريكية، إلى أنه "عندما تتحدث مع جماعة الإخوان لا يبدون كمتطرفين لكنهم يأخذونك إلى التطرف"، مؤكدا أن جماعة "الإخوان" الإرهابية تظل واحدة من أهم المهددات لأمن واستقرار المنطقة".وأضاف: "ما عدا ذلك، فإن كل دولة لها الحرية الكاملة في القيام بأي شيء ترغب القيام به حسب ما ترى. إنهم يملكون الحق كاملًا في القيام بأي شيء يرونه مناسبًا للإمارات العربية المتحدة".وتابع: "بالنسبة لنا، فإننا نأمل أن تُحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إننا لا ننظر لإسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك".وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، أكد ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، كشرط لحصول أي تقارب بين بلاده وإسرائيل، بحسب صحيفة "معاريف".

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