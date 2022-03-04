https://arabic.sputniknews.com/20220304/روسكوسموس-تلغي-اتفاقا-مع-شركة-وان-ويب-البريطانية-1059436673.html
"روسكوسموس" تلغي اتفاقا مع شركة "وان ويب" البريطانية
"روسكوسموس" تلغي اتفاقا مع شركة "وان ويب" البريطانية
أعلن نائب المدير العام لصناعة الصواريخ الجنرال ألكسندر لوباتين، أنه تم إلغاء الاستعدادات للإطلاق المستقبلي لأقمار الاتصالات البريطانية "OneWeb". 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T08:38+0000
2022-03-04T08:38+0000
2022-03-04T08:53+0000
روسيا
روسكوسموس
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وقال لوباتين في اجتماع للجنة التحضير لإطلاق صاروخ "سويوز 2.1 ب" الذي كان من المقرر أن يطلق 36 قمرا صناعيا للاتصالات من شركة "وان ويب" البريطانية من بايكونور: "يجب وقف العمل في الاستعدادات لمهام الإطلاق المقررة لـ "وان ويب". ويجب تنفيذ هذا القرار على الفور".وصرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" الشهر الماضي، أن صاروخ "سويوز 2.1 ب"، الذي سيطلق 36 قمرا صناعيا للاتصالات من شركة "وان ويب" البريطانية من بايكونور، قد تم تركيبه على منصة الإطلاق.يذكر أن "روسكوسموس" أعلنت، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.قال دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لـ"روسكوسموس"، على قناته في "تليغرام": "ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مؤسساتنا، علقت روسكوسموس التعاون مع الشركاء الأوروبيين في تنظيم عمليات إطلاق فضائية من قاعدة كورو الفضائية وسحبت موظفيها الفنيين، بما في ذلك طاقم الإطلاق الموحد، من غيانا الفرنسية".يذكر أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أعلنت أمس اليوم الخميس، أن آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية غادروا مركز غويانا للفضاء في فرنسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسكوموس-تعلن-إيقاف-تصدير-محركاتها-لألمانيا-وتنصحهم-باستخدام-المكانس-للتحليق-1059398055.html
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روسيا, روسكوسموس
"روسكوسموس" تلغي اتفاقا مع شركة "وان ويب" البريطانية
08:38 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 08:53 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب المدير العام لصناعة الصواريخ الجنرال ألكسندر لوباتين، أنه تم إلغاء الاستعدادات للإطلاق المستقبلي لأقمار الاتصالات البريطانية "OneWeb".
وقال لوباتين في اجتماع للجنة التحضير لإطلاق صاروخ "سويوز 2.1 ب" الذي كان من المقرر أن يطلق 36 قمرا صناعيا للاتصالات من شركة "وان ويب" البريطانية من بايكونور
: "يجب وقف العمل في الاستعدادات لمهام الإطلاق المقررة لـ "وان ويب". ويجب تنفيذ هذا القرار على الفور".
وصرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"
الشهر الماضي، أن صاروخ "سويوز 2.1 ب"، الذي سيطلق 36 قمرا صناعيا للاتصالات من شركة "وان ويب" البريطانية من بايكونور، قد تم تركيبه على منصة الإطلاق.
يذكر أن "روسكوسموس" أعلنت، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.
قال دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لـ"روسكوسموس"، على قناته في "تليغرام": "ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مؤسساتنا، علقت روسكوسموس التعاون مع الشركاء الأوروبيين في تنظيم عمليات إطلاق فضائية من قاعدة كورو الفضائية وسحبت موظفيها الفنيين، بما في ذلك طاقم الإطلاق الموحد، من غيانا الفرنسية".
يذكر أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أعلنت أمس اليوم الخميس، أن آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية غادروا مركز غويانا للفضاء في فرنسا.