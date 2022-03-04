عربي
الدفاع الروسية: الفرق التشغيلية في محطة زابوروجيه النووية تواصل عملها كالمعتاد
https://arabic.sputniknews.com/20220304/روسكوسموس-تلغي-اتفاقا-مع-شركة-وان-ويب-البريطانية-1059436673.html
"روسكوسموس" تلغي اتفاقا مع شركة "وان ويب" البريطانية
"روسكوسموس" تلغي اتفاقا مع شركة "وان ويب" البريطانية
أعلن نائب المدير العام لصناعة الصواريخ الجنرال ألكسندر لوباتين، أنه تم إلغاء الاستعدادات للإطلاق المستقبلي لأقمار الاتصالات البريطانية "OneWeb". 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T08:38+0000
2022-03-04T08:53+0000
روسيا
روسكوسموس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103595/52/1035955266_0:40:3263:1875_1920x0_80_0_0_5235ab12ebcdb6797901dff3406564f7.jpg
وقال لوباتين في اجتماع للجنة التحضير لإطلاق صاروخ "سويوز 2.1 ب" الذي كان من المقرر أن يطلق 36 قمرا صناعيا للاتصالات من شركة "وان ويب" البريطانية من بايكونور: "يجب وقف العمل في الاستعدادات لمهام الإطلاق المقررة لـ "وان ويب". ويجب تنفيذ هذا القرار على الفور".وصرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" الشهر الماضي، أن صاروخ "سويوز 2.1 ب"، الذي سيطلق 36 قمرا صناعيا للاتصالات من شركة "وان ويب" البريطانية من بايكونور، قد تم تركيبه على منصة الإطلاق.يذكر أن "روسكوسموس" أعلنت، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.قال دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لـ"روسكوسموس"، على قناته في "تليغرام": "ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مؤسساتنا، علقت روسكوسموس التعاون مع الشركاء الأوروبيين في تنظيم عمليات إطلاق فضائية من قاعدة كورو الفضائية وسحبت موظفيها الفنيين، بما في ذلك طاقم الإطلاق الموحد، من غيانا الفرنسية".يذكر أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أعلنت أمس اليوم الخميس، أن آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية غادروا مركز غويانا للفضاء في فرنسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسكوموس-تعلن-إيقاف-تصدير-محركاتها-لألمانيا-وتنصحهم-باستخدام-المكانس-للتحليق-1059398055.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103595/52/1035955266_356:0:2907:1913_1920x0_80_0_0_d21f0e05a8543587aa742d4a13781820.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, روسكوسموس

"روسكوسموس" تلغي اتفاقا مع شركة "وان ويب" البريطانية

08:38 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 08:53 GMT 04.03.2022)
© Sputnik . Alexei Filippov / الذهاب إلى بنك الصورأعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Alexei Filippov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن نائب المدير العام لصناعة الصواريخ الجنرال ألكسندر لوباتين، أنه تم إلغاء الاستعدادات للإطلاق المستقبلي لأقمار الاتصالات البريطانية "OneWeb".
وقال لوباتين في اجتماع للجنة التحضير لإطلاق صاروخ "سويوز 2.1 ب" الذي كان من المقرر أن يطلق 36 قمرا صناعيا للاتصالات من شركة "وان ويب" البريطانية من بايكونور: "يجب وقف العمل في الاستعدادات لمهام الإطلاق المقررة لـ "وان ويب". ويجب تنفيذ هذا القرار على الفور".
وصرحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" الشهر الماضي، أن صاروخ "سويوز 2.1 ب"، الذي سيطلق 36 قمرا صناعيا للاتصالات من شركة "وان ويب" البريطانية من بايكونور، قد تم تركيبه على منصة الإطلاق.
يذكر أن "روسكوسموس" أعلنت، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.
قال دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لـ"روسكوسموس"، على قناته في "تليغرام": "ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مؤسساتنا، علقت روسكوسموس التعاون مع الشركاء الأوروبيين في تنظيم عمليات إطلاق فضائية من قاعدة كورو الفضائية وسحبت موظفيها الفنيين، بما في ذلك طاقم الإطلاق الموحد، من غيانا الفرنسية".
يذكر أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أعلنت أمس اليوم الخميس، أن آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية غادروا مركز غويانا للفضاء في فرنسا.
روسكوسموس - أقوى محرك صواريخ/ صاروخ في روسي في العالم - محرك من إر دي-171 إم في - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
"روسكوسموس" تعلن إيقاف تصدير محركاتها لأمريكا وتنصحهم "باستخدام المكانس للتحليق"
أمس, 10:56 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس06:13 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала