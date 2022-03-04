https://arabic.sputniknews.com/20220304/روسيا-تحجب-فيسبوك-وتبدأ-بحجب-تويتر--1059465994.html
روسيا تحجب "فيسبوك" وتبدأ بحجب "تويتر"
روسيا تحجب "فيسبوك" وتبدأ بحجب "تويتر"
أعلنت الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في روسيا (روسكومنادزور)، اليوم الجمعة، حجب "فيسبوك" والبدء بحجب "تويتر" في روسيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T20:02+0000
2022-03-04T20:02+0000
2022-03-04T20:15+0000
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وجاء في بيان الهيئة الروسية، أنه في "4 مارس/ آذار 2022، تم اتخاذ قرار بحظر الوصول إلى شبكة فيسبوك (المملوكة لشركة Meta Platforms ، Inc.) في روسيا.ونوهت الهيئة إلى أن القيود المذكورة أعلاه (المطبقة على فيسبوك وتويتر) محظورة بموجب القانون الاتحادي رقم 272-FZ"بشأن تدابير التأثير على الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحقوق وحريات مواطني روسيا الاتحادية"، الذي تم اعتماده، من بين أمور أخرى، لمنع الانتهاكات المبادئ الأساسية للتدفق الحر للمعلومات والوصول دون عوائق للمستخدمين الروس إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية.
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روسيا, فيسبوك, تويتر, العالم, مجتمع
روسيا تحجب "فيسبوك" وتبدأ بحجب "تويتر"
20:02 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 20:15 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في روسيا (روسكومنادزور)، اليوم الجمعة، حجب "فيسبوك" والبدء بحجب "تويتر" في روسيا.
وجاء في بيان الهيئة الروسية
، أنه في "4 مارس/ آذار 2022، تم اتخاذ قرار بحظر الوصول إلى شبكة فيسبوك (المملوكة لشركة Meta Platforms ، Inc.) في روسيا.
ونوه البيان إلى أنه "منذ أكتوبر 2020، تم تسجيل 26 حالة تمييز ضد وسائل الإعلام الروسية ومصادر المعلومات من قبل فيسبوك. في الأيام الأخيرة، قامت الشبكة الاجتماعية بتقييد الوصول إلى الحسابات: قناة (Zvezda TV) ووكالة أنباء (RIA Novosti) و(Sputnik) و(Russia Today) و(Lenta.ru) و(Gazeta.ru)".
ونوهت الهيئة إلى أن القيود المذكورة أعلاه (المطبقة على فيسبوك وتويتر) محظورة بموجب القانون الاتحادي رقم 272-FZ"بشأن تدابير التأثير على الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحقوق وحريات مواطني روسيا الاتحادية"، الذي تم اعتماده، من بين أمور أخرى، لمنع الانتهاكات المبادئ الأساسية للتدفق الحر للمعلومات والوصول دون عوائق للمستخدمين الروس إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية.