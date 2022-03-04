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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/زيلينسكي-يحث-الشعب-الروسي-على--تنظيم-احتجاجات-بعد-سيطرة-روسيا-على-محطة-نووية-1059442031.html
زيلينسكي يحث الشعب الروسي على تنظيم احتجاجات بعد سيطرة روسيا على محطة نووية
زيلينسكي يحث الشعب الروسي على تنظيم احتجاجات بعد سيطرة روسيا على محطة نووية
ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الشعب الروسي، اليوم الجمعة، تنظيم احتجاجات إثر استيلاء القوات الروسية على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T10:37+0000
2022-03-04T10:37+0000
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وقالت السلطات الأوكرانية إن النيران كانت قد اشتعلت في مبنى بمحطة زابوروجيه النووية خلال قتال عنيف دار بين الجانبين الروسي والأوكراني، ما أثار مخاوف دولية من وقوع كارثة نووية محتملة، إلا أن الحريق تم إخماده فيما بعد.وبحسب رويترز، قال زيلينسكي في خطاب متلفز، مستحضرًا ذكريات أسوأ كارثة نووية في العالم: "أيها الشعب الروسي، أود أن أناشدكم: كيف يكون هذا ممكنا؟ بعد كل ما قاتلنا معا من أجله في عام 1986 ضد كارثة تشيرنوبيل"، وتابع: "عليكم أن تنزلوا إلى الشوارع وتقولوا إنكم تريدون العيش على الأرض دون تلوث إشعاعي. الإشعاع لا يعرف أين توجد روسيا، ولا يمكنه تمييز حدود بلدكم".من جهتها، ألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم فيما يتعلق بالهجوم على موقع محطة الطاقة النووية زابوروجيه، على المخربين الأوكرانيين ووصفته بأنه استفزاز وحشي، فيما كانت قد سيطرت القوات الروسية على مصنع تشيرنوبيل شمالي كييف، والذي أدى إلى انتشار نفايات مشعة في معظم أنحاء أوروبا بعد وقوع حادث هناك في أبريل/ نيسان من عام 1986.وأشار محللون إلى أن مصنع زابوروجيه هو نوع مختلف وأكثر أمانًا، لكن زيلينسكي قال إنه ليس الوقت المناسب للصمت.وكانت القيادة العسكرية الروسية، قد أعلنت اليوم الجمعة، أنها قامت بالسيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية الواقعة جنوبي أوكرانيا.وجاء في بيان القيادة العسكرية إن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة النووية".وأضاف البيان أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها وهي "تحت حماية القوات المسلحة الروسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220304/القوات-المسلحة-الروسية-تعلن-السيطرة-الكاملة-علىمحطة-زابوروجيه-النووية-في-أوكرانيا-1059433336.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

زيلينسكي يحث الشعب الروسي على تنظيم احتجاجات بعد سيطرة روسيا على محطة نووية

10:37 GMT 04.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الشعب الروسي، اليوم الجمعة، تنظيم احتجاجات إثر استيلاء القوات الروسية على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وقالت السلطات الأوكرانية إن النيران كانت قد اشتعلت في مبنى بمحطة زابوروجيه النووية خلال قتال عنيف دار بين الجانبين الروسي والأوكراني، ما أثار مخاوف دولية من وقوع كارثة نووية محتملة، إلا أن الحريق تم إخماده فيما بعد.
وبحسب رويترز، قال زيلينسكي في خطاب متلفز، مستحضرًا ذكريات أسوأ كارثة نووية في العالم: "أيها الشعب الروسي، أود أن أناشدكم: كيف يكون هذا ممكنا؟ بعد كل ما قاتلنا معا من أجله في عام 1986 ضد كارثة تشيرنوبيل"، وتابع: "عليكم أن تنزلوا إلى الشوارع وتقولوا إنكم تريدون العيش على الأرض دون تلوث إشعاعي. الإشعاع لا يعرف أين توجد روسيا، ولا يمكنه تمييز حدود بلدكم".
من جهتها، ألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم فيما يتعلق بالهجوم على موقع محطة الطاقة النووية زابوروجيه، على المخربين الأوكرانيين ووصفته بأنه استفزاز وحشي، فيما كانت قد سيطرت القوات الروسية على مصنع تشيرنوبيل شمالي كييف، والذي أدى إلى انتشار نفايات مشعة في معظم أنحاء أوروبا بعد وقوع حادث هناك في أبريل/ نيسان من عام 1986.
وأشار محللون إلى أن مصنع زابوروجيه هو نوع مختلف وأكثر أمانًا، لكن زيلينسكي قال إنه ليس الوقت المناسب للصمت.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
تغطية أحداث دونباس
القوات المسلحة الروسية تعلن السيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا
06:41 GMT
وكانت القيادة العسكرية الروسية، قد أعلنت اليوم الجمعة، أنها قامت بالسيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية الواقعة جنوبي أوكرانيا.
وجاء في بيان القيادة العسكرية إن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة النووية".
وأضاف البيان أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها وهي "تحت حماية القوات المسلحة الروسية".
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