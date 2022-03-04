https://arabic.sputniknews.com/20220304/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-طريقة-عمل-الروس-مذهلة--1059451360.html
ضابط مخابرات أمريكي سابق: طريقة عمل الروس مذهلة
ضابط مخابرات أمريكي سابق: طريقة عمل الروس مذهلة
ليس كل المحللين العسكريين وعلماء السياسة في الغرب مستعدين لمهاجمة القرار الروسي القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، هناك من يقيّم الأحداث بطريقة أخرى تماما. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:59+0000
2022-03-04T13:59+0000
2022-03-04T13:59+0000
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روسيا
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من بين أولئك المحللين سكوت ريتر، وهو مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة، موظف سابق في المخابرات العسكرية الأمريكية.يعتقد سكوت ريتر أن المدربين الغربيين ضللوا الجيش الأوكراني بكلمات أنه في الواقع سيكون قادرًا على مقاومة روسيا وإلحاق الهزيمة بها.فوفقًا للخبير الأمريكي، يمكنك اليوم التحدث بقدر ما تريد عن مهنية ومرونة الجنود والضباط الأوكرانيين، لكن الحقيقة تظل أن روسيا مصممة على نزع سلاح أوكرانيا وحرمانها من قواتها المسلحة.يرتبط السبب بحقيقة أن أيديولوجية النازية الجديدة متغلغلة في الجيش الأوكراني. ولم تعد تعتبر أن روسيا مجرد دولة مجاورة. كان يُنظر إلى روسيا حصريًا على أنها عدو، بحسب ريتر.وقال ريتر: "لقد هدموا النصب التذكارية للمحررين السوفييت وبدلاً من ذلك أقاموا نصب تذكارية للأوكرانيين".ولاحظ مفتش الأمم المتحدة السابق أن القيادات الغربية تقول إن "ما حدث في أوكرانيا مؤخرًا ليس مهمًا للغاية".وتابع ريتر: "إذا لم يكن هذا مهمًا بالنسبة لنا، فهو مهم للغاية بالنسبة للروس. طريقة عمل الروس مذهلة بكل بساطة".
https://arabic.sputniknews.com/20220304/لوكاشينكو-الجيش-البيلاروسي-لم-ولن-يشارك-بالعملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1059442711.html
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روسيا
ضابط مخابرات أمريكي سابق: طريقة عمل الروس مذهلة
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ليس كل المحللين العسكريين وعلماء السياسة في الغرب مستعدين لمهاجمة القرار الروسي القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، هناك من يقيّم الأحداث بطريقة أخرى تماما.
من بين أولئك المحللين سكوت ريتر، وهو مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة، موظف سابق في المخابرات العسكرية الأمريكية.
يعتقد سكوت ريتر أن المدربين الغربيين ضللوا الجيش الأوكراني بكلمات أنه في الواقع سيكون قادرًا على مقاومة روسيا وإلحاق الهزيمة بها.
فوفقًا للخبير الأمريكي، يمكنك اليوم التحدث بقدر ما تريد عن مهنية ومرونة الجنود والضباط الأوكرانيين، لكن الحقيقة تظل أن روسيا مصممة على نزع سلاح أوكرانيا وحرمانها من قواتها المسلحة.
يرتبط السبب بحقيقة أن أيديولوجية النازية الجديدة متغلغلة في الجيش الأوكراني. ولم تعد تعتبر أن روسيا مجرد دولة مجاورة. كان يُنظر إلى روسيا حصريًا على أنها عدو، بحسب ريتر.
وقال ريتر: "لقد هدموا النصب التذكارية للمحررين السوفييت وبدلاً من ذلك أقاموا نصب تذكارية للأوكرانيين".
ولاحظ مفتش الأمم المتحدة السابق أن القيادات الغربية تقول إن "ما حدث في أوكرانيا مؤخرًا ليس مهمًا للغاية".
وتابع ريتر: "إذا لم يكن هذا مهمًا بالنسبة لنا، فهو مهم للغاية بالنسبة للروس. طريقة عمل الروس مذهلة بكل بساطة".