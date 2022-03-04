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عامل يرفع العلم الأوكراني أمام طائرة روسية في مطار بن غوريون بتل أبيب... فيديو
عامل يرفع العلم الأوكراني أمام طائرة روسية في مطار بن غوريون بتل أبيب... فيديو
في حالة من الاحتجاج الجديد والمختلف، رفع عامل في شركة طيران إسرائيلية علم أوكرانيا أمام طائرة روسية في مطار بن غوريون في تل أبيب. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T11:55+0000
2022-03-04T11:55+0000
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ظهر، اليوم الجمعة، أن أحد عمال شركة "يسرائير" للطيران الإسرائيلية قد رفع علم أوكرانيا أمام طائرة تابعة للخطوطة الجوية الروسية "إيروفلوت" خلال وجودها في مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب.ونشرت الصحيفة العبرية لقطات فيديو توثق من خلالها احتجاج عامل في شركة طيران إسرائيلية ضد ما أسماه بـ"الحرب في أوكرانيا"، أمام طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية، طائرة ركاب إيرباص 321، مشيرة إلى أنه قام بهذا الاحتجاج على خلفية علمه بتعرض منزله للقصف في أوكرانيا.ومن جهتها، أكدت شركة "يسرائير" الإسرائيلية الخاصة للطيران أنها قررت وقف العامل عن العمل، رغم علمها بما جرى له من قصف لمنزله في أوكرانيا، لكنها تتعامل مع واقعة الاحتجاج بحساسية شديدة.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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روسيا, إسرائيل, أخبار أوكرانيا

عامل يرفع العلم الأوكراني أمام طائرة روسية في مطار بن غوريون بتل أبيب... فيديو

11:55 GMT 04.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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في حالة من الاحتجاج الجديد والمختلف، رفع عامل في شركة طيران إسرائيلية علم أوكرانيا أمام طائرة روسية في مطار بن غوريون في تل أبيب.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ظهر، اليوم الجمعة، أن أحد عمال شركة "يسرائير" للطيران الإسرائيلية قد رفع علم أوكرانيا أمام طائرة تابعة للخطوطة الجوية الروسية "إيروفلوت" خلال وجودها في مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب.
ونشرت الصحيفة العبرية لقطات فيديو توثق من خلالها احتجاج عامل في شركة طيران إسرائيلية ضد ما أسماه بـ"الحرب في أوكرانيا"، أمام طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية، طائرة ركاب إيرباص 321، مشيرة إلى أنه قام بهذا الاحتجاج على خلفية علمه بتعرض منزله للقصف في أوكرانيا.
ومن جهتها، أكدت شركة "يسرائير" الإسرائيلية الخاصة للطيران أنها قررت وقف العامل عن العمل، رغم علمها بما جرى له من قصف لمنزله في أوكرانيا، لكنها تتعامل مع واقعة الاحتجاج بحساسية شديدة.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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