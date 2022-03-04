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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/فرحة-مدينة-شياستيا-بتحريرها-من-القوات-الأوكرانية-1059436128.html
فرحة مدينة شياستيا بتحريرها من القوات الأوكرانية
فرحة مدينة شياستيا بتحريرها من القوات الأوكرانية
وصلت المساعدات الإنسانية إلى مدينة شياستيا المحررة من مختلف المجموعات المسلحة والقوات الأوكرانية في أوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T10:08+0000
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وقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الغذاء والضروريات الأساسية لأهالي المنطقة.جاء ذلك في بيان الدفاع لجمهورية لوغانسك الشعبية: "أمامنا طريق نحو إعادة التوحيد".وقالت آنا سوروكا، نائبة وزير خارجية الجمهورية، رئيسة المنظمة العامة "لن ننسى، لن نسامح".وأضافت سوروكا أن :ولا تزال عملية التحرير مستمرة. وأصبحت الآن 50 منطقة سكنية تحت سيطرة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية. شاهد أبضا - عمليات تمشيط في دونيتسك الشعبية
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фото, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا

فرحة مدينة شياستيا بتحريرها من القوات الأوكرانية

10:08 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 04.03.2022)
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وصلت المساعدات الإنسانية إلى مدينة شياستيا المحررة من مختلف المجموعات المسلحة والقوات الأوكرانية في أوكرانيا.
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوريفرح السكان في تحرير مدينة السعادة في مدينة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
يفرح السكان في تحرير مدينة السعادة في مدينة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Valery Melnikov
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يفرح السكان في تحرير مدينة السعادة في مدينة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة تحمل قطة عند مدخل مبنى سكني في بلدة شياستيا التي كانت تسيطر عليها سابقًا القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
امرأة تحمل قطة عند مدخل مبنى سكني في بلدة شياستيا التي كانت تسيطر عليها سابقًا القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Valery Melnikov
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امرأة تحمل قطة عند مدخل مبنى سكني في بلدة شياستيا التي كانت تسيطر عليها سابقًا القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورموظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر يفرغون حمولة المساعدات الإنسانية في مدينة شياستيا المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر يفرغون حمولة المساعدات الإنسانية في مدينة شياستيا المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Valery Melnikov
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موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر يفرغون حمولة المساعدات الإنسانية في مدينة شياستيا المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورينظر الطفل عبر نافذة الحافلة في مدينة شياستيا المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
ينظر الطفل عبر نافذة الحافلة في مدينة شياستيا المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Valery Melnikov
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ينظر الطفل عبر نافذة الحافلة في مدينة شياستيا المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورالمساعدات الإنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
المساعدات الإنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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المساعدات الإنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوررجل ابنه في أحد شوارع مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
رجل ابنه في أحد شوارع مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Valery Melnikov
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رجل ابنه في أحد شوارع مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة في إحدى غرف شقتها في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
امرأة في إحدى غرف شقتها في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Valery Melnikov
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امرأة في إحدى غرف شقتها في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة مسنة تجلس على مقعد في حديقة عامة في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
امرأة مسنة تجلس على مقعد في حديقة عامة في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Valery Melnikov
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امرأة مسنة تجلس على مقعد في حديقة عامة في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

يقوم الناس بإعداد الطعام عند مدخل مبنى سكني في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس/آذار 2022

يقوم الناس بإعداد الطعام عند مدخل مبنى سكني في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس/آذار 2022 - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Valery Melnikov
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يقوم الناس بإعداد الطعام عند مدخل مبنى سكني في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس/آذار 2022

© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة جالسة بجزار نافذة في منزلها في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
امرأة جالسة بجزار نافذة في منزلها في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Valery Melnikov
/
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امرأة جالسة بجزار نافذة في منزلها في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة تخرج من منزلها في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
امرأة تخرج من منزلها في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Valery Melnikov
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امرأة تخرج من منزلها في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
امرأة في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Valery Melnikov
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امرأة في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
وقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الغذاء والضروريات الأساسية لأهالي المنطقة.
جاء ذلك في بيان الدفاع لجمهورية لوغانسك الشعبية: "أمامنا طريق نحو إعادة التوحيد".
وقالت آنا سوروكا، نائبة وزير خارجية الجمهورية، رئيسة المنظمة العامة "لن ننسى، لن نسامح".
وأضافت سوروكا أن :

هذه ليست أول عملية تسليم مساعدات لسكان شياستيا. لقد جلبنا شحنات إنسانية أمس وأول أمس. قمنا بزيارة كبار السن "غير القادرين على الحركة" ، وسلمنا الأدوية اللازمة. نحن نبذل قصارى جهدنا كي نوفر للناس ظروفا معيشية طبيعية، حتى الآن، في مثل هذه الظروف الصعبة.

ولا تزال عملية التحرير مستمرة. وأصبحت الآن 50 منطقة سكنية تحت سيطرة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية.
شاهد أبضا - عمليات تمشيط في دونيتسك الشعبية
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