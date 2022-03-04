فرحة مدينة شياستيا بتحريرها من القوات الأوكرانية
10:08 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 04.03.2022)
وصلت المساعدات الإنسانية إلى مدينة شياستيا المحررة من مختلف المجموعات المسلحة والقوات الأوكرانية في أوكرانيا.
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوريفرح السكان في تحرير مدينة السعادة في مدينة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
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يفرح السكان في تحرير مدينة السعادة في مدينة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة تحمل قطة عند مدخل مبنى سكني في بلدة شياستيا التي كانت تسيطر عليها سابقًا القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
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امرأة تحمل قطة عند مدخل مبنى سكني في بلدة شياستيا التي كانت تسيطر عليها سابقًا القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورموظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر يفرغون حمولة المساعدات الإنسانية في مدينة شياستيا المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
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موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر يفرغون حمولة المساعدات الإنسانية في مدينة شياستيا المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورينظر الطفل عبر نافذة الحافلة في مدينة شياستيا المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
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ينظر الطفل عبر نافذة الحافلة في مدينة شياستيا المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورالمساعدات الإنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
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المساعدات الإنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوررجل ابنه في أحد شوارع مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
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رجل ابنه في أحد شوارع مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة في إحدى غرف شقتها في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
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امرأة في إحدى غرف شقتها في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة مسنة تجلس على مقعد في حديقة عامة في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
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امرأة مسنة تجلس على مقعد في حديقة عامة في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور
يقوم الناس بإعداد الطعام عند مدخل مبنى سكني في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس/آذار 2022
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يقوم الناس بإعداد الطعام عند مدخل مبنى سكني في مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس/آذار 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة جالسة بجزار نافذة في منزلها في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
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امرأة جالسة بجزار نافذة في منزلها في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة تخرج من منزلها في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
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امرأة تخرج من منزلها في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
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امرأة في أحد أحياء مدينة شياستيا المحرّرة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
وقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الغذاء والضروريات الأساسية لأهالي المنطقة.
جاء ذلك في بيان الدفاع لجمهورية لوغانسك الشعبية: "أمامنا طريق نحو إعادة التوحيد".
وقالت آنا سوروكا، نائبة وزير خارجية الجمهورية، رئيسة المنظمة العامة "لن ننسى، لن نسامح".
وأضافت سوروكا أن :
هذه ليست أول عملية تسليم مساعدات لسكان شياستيا. لقد جلبنا شحنات إنسانية أمس وأول أمس. قمنا بزيارة كبار السن "غير القادرين على الحركة" ، وسلمنا الأدوية اللازمة. نحن نبذل قصارى جهدنا كي نوفر للناس ظروفا معيشية طبيعية، حتى الآن، في مثل هذه الظروف الصعبة.
ولا تزال عملية التحرير مستمرة. وأصبحت الآن 50 منطقة سكنية تحت سيطرة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية.
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