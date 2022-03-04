https://arabic.sputniknews.com/20220304/فرحة-مدينة-شياستيا-بتحريرها-من-القوات-الأوكرانية-1059436128.html

فرحة مدينة شياستيا بتحريرها من القوات الأوكرانية

فرحة مدينة شياستيا بتحريرها من القوات الأوكرانية

وصلت المساعدات الإنسانية إلى مدينة شياستيا المحررة من مختلف المجموعات المسلحة والقوات الأوكرانية في أوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

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وقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الغذاء والضروريات الأساسية لأهالي المنطقة.جاء ذلك في بيان الدفاع لجمهورية لوغانسك الشعبية: "أمامنا طريق نحو إعادة التوحيد".وقالت آنا سوروكا، نائبة وزير خارجية الجمهورية، رئيسة المنظمة العامة "لن ننسى، لن نسامح".وأضافت سوروكا أن :ولا تزال عملية التحرير مستمرة. وأصبحت الآن 50 منطقة سكنية تحت سيطرة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية. شاهد أبضا - عمليات تمشيط في دونيتسك الشعبية

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