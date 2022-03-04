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https://arabic.sputniknews.com/20220304/قوات-دونتيسك-الجماعات-المسلحة-قد-تحاول-مغادرة-مدينة-ماريوبول-عبر-الممرات-الإنسانية-1059435829.html
قوات دونتيسك: الجماعات المسلحة قد تحاول مغادرة مدينة ماريوبول عبر الممرات الإنسانية
قوات دونتيسك: الجماعات المسلحة قد تحاول مغادرة مدينة ماريوبول عبر الممرات الإنسانية
أعلن ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، اليوم الجمعة، أن الجماعات المسلحة والمرتزقة الأجانب قد تحاول مغادرة مدينة ماريوبول من خلال الممرات... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T08:15+0000
2022-03-04T08:15+0000
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وجاءت تصريحات باسورين خلال مقابلة خاصة مع قناة "روسيا 24"، قال فيها: "ربما يحاول المرتزقة الأجانب أن يخرجوا من خلال الممرات الإنسانية عبر تغيير الملابس وتصوير نفسهم على أنهم جرحى".وأضاف باسورين، قائلا: "لا تزال ماريوبول تحت سيطرة الجيش الأوكراني وتقوم قواتنا بالتنسيق مع القوات المسلحة الروسية بتطويق المدينة والقضاء على الجماعات النازية الموجودة فيها".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وفي ذات الصدد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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العالم

قوات دونتيسك: الجماعات المسلحة قد تحاول مغادرة مدينة ماريوبول عبر الممرات الإنسانية

08:15 GMT 04.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أعلن ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، اليوم الجمعة، أن الجماعات المسلحة والمرتزقة الأجانب قد تحاول مغادرة مدينة ماريوبول من خلال الممرات الإنسانية.
وجاءت تصريحات باسورين خلال مقابلة خاصة مع قناة "روسيا 24"، قال فيها: "ربما يحاول المرتزقة الأجانب أن يخرجوا من خلال الممرات الإنسانية عبر تغيير الملابس وتصوير نفسهم على أنهم جرحى".
وأضاف باسورين، قائلا: "لا تزال ماريوبول تحت سيطرة الجيش الأوكراني وتقوم قواتنا بالتنسيق مع القوات المسلحة الروسية بتطويق المدينة والقضاء على الجماعات النازية الموجودة فيها".
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وفي ذات الصدد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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