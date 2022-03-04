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https://arabic.sputniknews.com/20220304/قوات-دونتيسك-القوات-الأوكرانية-تستهدف-مقرات-تابعة-للجماعات-الإرهابية-في-مدينة-ماريوبول-1059436460.html
قوات دونتيسك: القوات الأوكرانية تستهدف مقرات تابعة للجماعات الإرهابية في مدينة ماريوبول
قوات دونتيسك: القوات الأوكرانية تستهدف مقرات تابعة للجماعات الإرهابية في مدينة ماريوبول
أفادت القوات المسلحة التابعة لجمهورية دونتيسك الشعبية المستقلة، اليوم الجمعة، أن وحدات من الجيش الأوكراني استهدفت مقرات تابعة للجماعات الإرهابية النازية في... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T08:34+0000
2022-03-04T08:34+0000
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وقالت القوات المسلحة لدونتيسك في بيانها إن "قوات من الجيش الأوكراني قصفت بصواريخ "توشكا أو" مقرات وقواعد تابعة للجماعات الإرهابية النازية في مدينة ماريوبول".وأضاف البيان أن "الضربات الأوكرانية استطاعت القضاء على أكثر من 20 إرهابيا"، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بعد تناقضات حصلت بين القيادات العسكرية الأوكرانية والجماعات المسلحة التي أعلنت الحرب على الجيش الأوكراني الذي، بحسب القيادة، رفض الانصياع إلى أوامر القيادات المسلحة الإرهابية".وتنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
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قوات دونتيسك: القوات الأوكرانية تستهدف مقرات تابعة للجماعات الإرهابية في مدينة ماريوبول

08:34 GMT 04.03.2022
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVAأحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022
أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVA
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أفادت القوات المسلحة التابعة لجمهورية دونتيسك الشعبية المستقلة، اليوم الجمعة، أن وحدات من الجيش الأوكراني استهدفت مقرات تابعة للجماعات الإرهابية النازية في مدينة ماريوبول.
وقالت القوات المسلحة لدونتيسك في بيانها إن "قوات من الجيش الأوكراني قصفت بصواريخ "توشكا أو" مقرات وقواعد تابعة للجماعات الإرهابية النازية في مدينة ماريوبول".
وأضاف البيان أن "الضربات الأوكرانية استطاعت القضاء على أكثر من 20 إرهابيا"، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بعد تناقضات حصلت بين القيادات العسكرية الأوكرانية والجماعات المسلحة التي أعلنت الحرب على الجيش الأوكراني الذي، بحسب القيادة، رفض الانصياع إلى أوامر القيادات المسلحة الإرهابية".
وتنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
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