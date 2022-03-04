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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/لافروف-ونظيره-السعودي-يبحثان-الأوضاع-في-أوكرانيا-في-ضوء-العملية-العسكرية-هناك---1059453097.html
لافروف ونظيره السعودي يبحثان الأوضاع في أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية هناك
لافروف ونظيره السعودي يبحثان الأوضاع في أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية هناك
أطلع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على تطورات الأوضاع في أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الخاصة الجارية هناك. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T14:45+0000
2022-03-04T14:50+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أطلع سيرغي لافروف فيصل بن فرحان بالتفصيل على تطورات الأوضاع في أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الخاصة الجارية هناك، وأعرب عن نهجنا الراسخ بشأن إمكانية إجراء المفاوضات مع السلطات الأوكرانية".وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أول أمس الأربعاء، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة مع أوكرانيا لحل الأزمة الحالية.وأوضح ولي العهد السعودي موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-يؤكد-لبوتين-استعداده-للوساطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059421898.html
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لافروف ونظيره السعودي يبحثان الأوضاع في أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية هناك

14:45 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 14:50 GMT 04.03.2022)
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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أطلع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على تطورات الأوضاع في أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الخاصة الجارية هناك.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أطلع سيرغي لافروف فيصل بن فرحان بالتفصيل على تطورات الأوضاع في أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الخاصة الجارية هناك، وأعرب عن نهجنا الراسخ بشأن إمكانية إجراء المفاوضات مع السلطات الأوكرانية".
"تم التأكيد بشكل خاص على أن الأولوية في حل مهام نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا، فإن الأولوية تكون لضمان سلامة السكان المدنيين".
بيان الخارجية الروسية
وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أول أمس الأربعاء، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة مع أوكرانيا لحل الأزمة الحالية.
وأوضح ولي العهد السعودي موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.
وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 28 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
محمد بن سلمان يؤكد لبوتين استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
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