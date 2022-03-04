https://arabic.sputniknews.com/20220304/لجنة-تحقيق-6-يناير-ترامب-تورط-في-مؤامرة-إجرامية-1059456806.html

لجنة تحقيق 6 يناير: ترامب تورط في "مؤامرة إجرامية"‏

لجنة تحقيق 6 يناير: ترامب تورط في "مؤامرة إجرامية"‏

صرحت لجنة مجلس النواب الأمريكي المختارة للتحقيق في واقعة الهجوم على مبنى الكابيتول في العاصمة ‏واشنطن في يناير 2021 إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،... 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T16:06+0000

2022-03-04T16:06+0000

2022-03-04T16:06+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056750703_0:10:1000:573_1920x0_80_0_0_fdfe6b74102b3345fd519eb9d10e9cdd.jpg

وأوضحت اللجنة في مذكرة لها، يوم الأربعاء الماضي، أن ترامب والمحامي المكلف بصياغة استراتيجية لشهادة 6 يناير، جون إيستمان، تعاونا سويا لمحاولة إقناع نائب الرئيس آنذاك، مايك بنس، بعرقلة مصادقة الكونغرس على أصوات الهيئة الانتخابية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وأردفت اللجنة في مذكرتها: "ليس هناك شك حقيقي في أن الرئيس والمدعي حاولا تحقيق هذه النتيجة غير القانونية المحددة".كما تزعم لجنة تحقيق 6 يناير أن لديها "أساس حسن النية لاستنتاج أن الرئيس السابق دونالد ترامب وأعضاء حملته شاركوا في مؤامرة إجرامية للاحتيال على الولايات المتحدة".ولم يرد متحدث باسم ترامب على الفور على طلب للتعليق بشأن آخر مزاعم للجنة 6 يناير.وتعد الاتهامات الأخيرة هي الأخطر التي وجهتها اللجنة ضد ترامب حتى الآن، وعلى الرغم من أنها ليست اتهامات رسمية ولا تشير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق قد يواجه محاكمة جنائية، إلا أنها تشير إلى أن اللجنة وضعت أنظارها على أعلى المستويات في التحقيق بشأن العوامل التي تسببت في أعمال الشغب في الكابيتول.وجاءت مزاعم لجنة تحقيق 6 يناير ردا على دعوى رفعها جون إيستمان أمام المحكمة، والتي يسعى من خلالها إلى منع أمر حصول اللجنة على اتصالاته الخاصة، وذلك بحجة أنها تتمتع بامتياز هو عمله القانوني بالننيابة عن الرئيس الأمريكي السابق.لكن اللجنة تجادل بأن إيستمان وهو محامي حملة ترامب الانتخابية أن محادثاته مع الرئيس السابق غير مشمولة بامتياز المحامي والموكل، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن "المشورة القانونية المقدمة بقصد ارتكاب جريمة ليست محمية".وقالت اللجنة في دعواها لقاضي المحكمة: "نعتقد أن الأدلة التي بحوزتنا تبرر مراجعة هذه الوثائق (اتصالات جون إيستمان)، إذ تشير الحقائق التي جمعناها بقوة إلى أن رسائل البريد الإلكتروني للدكتور إيستمان قد تُظهر أنه ساعد دونالد ترامب في تقديم مخطط فاسد لعرقلة فرز أصوات الكليات الانتخابية ومؤامرة لعرقلة نقل السلطة".

https://arabic.sputniknews.com/20220301/ترامب-كان-من-الممكن-أن-تصبح-أمريكا-أكبر-من-السعودية-في-إنتاج-الطاقة-لولا-الانتخابات-المزورة-1059308777.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم