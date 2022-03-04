https://arabic.sputniknews.com/20220304/لوكاشينكو-الجيش-البيلاروسي-لم-ولن-يشارك-بالعملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1059442711.html

لوكاشينكو: الجيش البيلاروسي لم ولن يشارك بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

لوكاشينكو: الجيش البيلاروسي لم ولن يشارك بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن قواته العسكرية لم ولن تشارك في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T10:57+0000

2022-03-04T10:57+0000

2022-03-04T10:57+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049050964_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_7a7aacf7a29c1c4f868bec13bcf7c205.jpg

قال لوكاشينكو: "بغض النظر عن الطريقة التي تحاول بها أوكرانيا جرّنا إلى الأعمال العسكرية، فلا داعي للقلق نحن نغطي حدود الدولة من بريست إلى موزير. وأشار لوكاشينكو إلى أن الحدود الغربية والشمالية الغربية مع دول الاتحاد الأوروبي بحاجة أيضًا إلى أن يتم تغطيتها بشكل آمن، لأنه "إذا فاتنا هناك، فلن يغفر لنا الناس ذلك أبدًا".وتابع قائلا: "الأمر ليس سهلاً للغاية على جيشنا اليوم والأشخاص المرتبطين بهم ، بالنسبة للجميع في هذه الحالة الاقتصادية والمالية إنهم يواجهون على طول الحدود بالكامل، وهذا أكثر من 3 آلاف كيلومتر واليوم عندما نتحدث عن هذا قام رجالنا بإغلاق الحدود بإحكام ووقفوا هناك لحماية أرضنا".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم