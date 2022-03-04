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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خوف من تسرب نووي من محطة زابوريجيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خوف من تسرب نووي من محطة زابوريجيا
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم الجمعة، إنه لا يوجد خوف من تسرب نووي من محطة زابوريجيا، وذلك على خلفية إندلاع حريق بالمحطة في وقت سابق اليوم. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T02:02+0000
2022-03-04T02:02+0000
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وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، يُزعم أنها من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على إنيرهودار.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/بايدن-يتحدث-إلى-زيلينسكي-وسط-تقارير-عن-حريق-خارج-محطة-زابوريجيا-النووية-1059430974.html
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أخبار أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خوف من تسرب نووي من محطة زابوريجيا
02:02 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 02:48 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم الجمعة، إنه لا يوجد خوف من تسرب نووي من محطة زابوريجيا، وذلك على خلفية إندلاع حريق بالمحطة في وقت سابق اليوم.
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية
، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.
وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".
ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.
في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، يُزعم أنها من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على إنيرهودار.