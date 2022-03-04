https://arabic.sputniknews.com/20220304/مجلس-الدولة-في-ليبيا-يرد-على-مبادرة-ستيفاني-وليامز-بشأن-إعداد-قاعدة-دستورية-لإجراء-الانتخابات-1059449791.html

مجلس الدولة في ليبيا يرد على مبادرة ستيفاني وليامز بشأن إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

مجلس الدولة في ليبيا يرد على مبادرة ستيفاني وليامز بشأن إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الجمعة، بمراسلة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز حول تشكيل لجنة لإعداد قاعدة دستورية... 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T13:38+0000

2022-03-04T13:38+0000

2022-03-04T13:38+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال المشري، عبر حسابه على تويتر، "سنكون في الموعد تعبيرا عن إرادة الليبيين في الذهاب المباشر للانتخابات"، مؤكدا أن قبول المبادرة يعني رفض المراحل الانتقالية وإنشاء قاعدة دستورية يمكن البناء عليها.ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، في وقت سابق اليوم، رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل منهما، من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية، محددة لرئاسة المجلسين تاريخ الـ 8 من مارس/ آذار الجاري كموعد للرد على مقترحها.وبحسب خطابيْن وجهّتهما ويليامز إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري؛ فإن هذه اللجنة ستعمل لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من تاريخ الـ 15 من مارس الجاري في مكان يتم تحديده بعد موافقة الأطراف.واعتبرت ويليامز أن حلّ الأزمة في ليبيا لا يتم عبر تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مجددةً التأكيد على أن المؤسسات الليبية تتحمل مسؤولية التصرف بحسن نية والعمل بشكل بناء وفقًا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي.وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، أمس الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".

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أخبار ليبيا اليوم