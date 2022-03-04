https://arabic.sputniknews.com/20220304/محلل-سياسي-الاتحاد-الأوروبي-بين-السندان-الأمريكي-والمطرقة-الروسية-1059454585.html

محلل سياسي: الاتحاد الأوروبي بين السندان الأمريكي والمطرقة الروسية

محلل سياسي: الاتحاد الأوروبي بين السندان الأمريكي والمطرقة الروسية

اعتبر المحلل السياسي والخبير الاقتصادي، فهد جبرين، أن ردة فعل الاتحاد الأوروبي على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عبرت بشكل واضح عن تخبط الاتحاد... 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T15:42+0000

2022-03-04T15:42+0000

2022-03-04T15:42+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقد أحال الاتحاد الأوروبي ذلك إلى جهل الاتحاد بالمخططات الأمريكية البريطانية رغم الأهداف المشتركة للجهتين، ما جعلهم في موقف مرتبك.موسكو - سبوتنيك. وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" قال جبرين: "لا يمكن فهم مستوى ردة فعل الاتحاد الأوروبي وحجم العقوبات المعلنة من طرفهم ردا على التغلغل العسكري الروسي في أوكرانيا، إن هذه العقوبات المعلنة والتي شملت عقوبات اقتصادية وسياسية وثقافية ورياضية، وصلت إلى حدود غير مسبوقة من التخبط والارتباك، وشملت عقوبات مثيرة للسخرية والاستهجان، مثل فصل الطلبة الروس من جامعاتهم الأوروبية و منعهم من متابعة دراستهم الجامعية".وأوضح المحلل السياسي أن "التطورات المتسارعة على الجبهة الروسية - الأوكرانية، كانت مفاجئة إلى هذا الحد لدول الاتحاد الأوروبي، لتدفعهم للتخبط في طريقة الرد وحصول انقلاب في موقفهم الداعي إلى ضبط النفس والحوار بين أطراف الأزمة".متسائلا: "أم أنهم تفاجئوا بمستوى التنسيق الأمريكي - البريطاني - الأوكراني بعيدا عنهم، للتحضير لجملة من الاستفزازات العسكرية للجار الروسي تمهيدا لجره إلى مستنقع حرب استنزاف طويلة الأمد تنهك قواه وتحد من طموحاته بالتقدم في شرق أوروبا (وتحديدا في أوكرانيا)، فهذا ما كشفته تفاصيل الأحداث اللاحقة".وأشار جبرين إلى أن "الاختلاف مع أمريكا وبريطانيا كان حول أسلوب الوصول إلى هذا الهدف، فالأوروبيون يفضلون الأساليب الناعمة وطويلة النفس دون الاضطرار لاستفزاز الجار الروسي، خاصة وأن روسيا أصبحت تشكل حيزا اقتصاديا هاما لأوروبا من حيث كونها سوقا ضخمة للاستثمار ومصدرا رخيصا وفعالا للطاقة والمواد الأولية وخاصة الغاز".لافتا إلى أنه "لطالما كان موقف الاتحاد الأوروبي من روسيا الاتحادية متطابقا مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية، فهو يريد روسيا ضعيفة سياسيا وتابعة اقتصاديا، وليس روسيا قوية يمكن أن تعود يوما ما لتشكل قطبا دوليا كما كانت في العصر السوفييتي، إن ضمان السيطرة الأوروبية اقتصاديا ولاحقا عسكريا على أوكرانيا وفسخ شراكتها مع روسيا الاتحادية تشكل ركنا دائما من أركان سياسة الاتحاد الأوروبي".ولفت جبرين إلى أن "التطور السريع الذي شهدته روسيا في مجال إعادة بناء الدولة الروسية الحديثة وإعادة سيطرة الدولة على مصادر الثروة الوطنية والانفتاح الكبير على التعاون في المجال الدولي فتح المجال أمام توقيع شراكات استراتيجية مع عدد من الدول الهامة كالصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا".ما أدى شيئا فشيئا إلى تعافي الدور الروسي في المعادلة الأوروبية، مترافقا مع التطور المتسارع في القوة العسكرية الروسية لتعيدها مرة أخرى في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب جبرين، "على الجهة المقابلة، كانت الإدارة الأمريكية الحالية تحاول جاهدة استعادة زمام المبادرة في علاقتها مع أوروبا وحلف الناتو، ومن أجل ذلك سرعت من خطواتها التصعيدية والاستفزازية في أوكرانيا خاصة في ظل وجود شريك محلي جاهز ومستعد لتنفيذ الخطة الأمركية... لقد عملت أمريكا على إبقاء معظم تفاصيل الخطة المتعلقة بأوكرانيا بعيدة حتى عن بعض حلفائها الأوروبيين والذين يمكن ان يعارضوا الخطة أو يطلبوا التعديل عليها".مشيرا إلى أن "أمام إعلان روسيا عن حملتها العسكرية في أوكرانيا، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية حلفاءها في الناتو أمام الأمر الواقع وأجبرتهم على إعلان حرب شاملة غير عسكرية على روسيا تمثلت بأقسى مستوى من العقوبات".وأوضح الخبير أن "الأوروبيين لا يختلفون بالجوهر عن الحلف الأنغلو- ساكسوني، فهم كغيرهم من دول الاستعمار القديم لم يتخلوا في أي لحظة عن اعتبار روسيا الاتحادية منافسا على المستوى الاقتصادي - السياسي، وعدو على المستوى العقيدة العسكرية لحلف الناتو".وأشار جبرين إلى أن السياسة الاستعمارية الفوقية للاتحاد الأوروبي بالتعامل مع باقي الدول خارج نادي الدول السبع ونظرتهم إلى التطورات التي يشهدها العالم من الصين وباقي دول منظمة بريكس ومنظمة شنغهاي "تأكد إصرارهم على التمسك بسياسة المسيطر وأصحاب نظرية القطب الواحد".مردفا: "ولهذا سارعوا وخلال ساعات فقط من بداية الحملة العسكرية الروسية الى الاتحاد مرة أخرى واصطفوا جميعا يصفقون للرئيس الأوكراني الذي طالبهم بمزيد من المشاركة في الجهد العسكري بما فيها الإسراع فورا في الموافقة على ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وأصبحت مصطلحات المقاومة الأوكرانية البطولية، مفردات يستخدمها الساسة الأوروبيين الذين يتباكون على حقوق الإنسان الأوكراني، وفي نفس الوقت ينتهكون حقوق الإنسان في بقاع العالم أجمع".وبحسب المحلل السياسي، "لقد كانت الخطوة العسكرية الروسية الاستباقية في أوكرانيا، وإصرار روسيا على القيام بهذه الخطوة العسكرية بعد فشل جميع وسائل المفاوضات والحوار والدبلوماسية لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الأوروبيين في حلف الناتو للتعامل بجدية مع الطلبات الروسية المتعلقة بالأمن المشترك في الإقليم".وأوضح جبرين أن "من المبكر الان تقديم صورة واضحة وشاملة لتأثير العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا، وخاصة العقوبات الاقتصادية، لكن من الواضح أن قدرة روسيا على امتصاص تأثير هذه العقوبات والتعايش مع معظمها اكبر بكثير من قدرة دول الاتحاد الأوروبي على تحمل ارتدادات هذه العقوبات على الداخل الأوروبي، ومن الواضح أيضا أن خسارة دول الاتحاد لن تكون اقل من خسائر روسيا، بل تفيد الأرقام المعلنة حتى الآن إلى خسائر أوروبية وأمريكية أكبر".مشيرا إلى أن "الشركات الأوروبية التي ستنسحب من السوق الروسي الآن بسبب التزامها بالعقوبات الأوروبية ستخسر موقعها في الاقتصاد الروسي وليس فقط أموالها وأرصدتها وممتلكاتها. إن قرار الاتحاد الأوروبي المتسرع بإطلاق حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية، كان ناتجا عن ردة فعل وارتباك واضحين.. بالتأكيد ستشهد الأيام القادمة مزيد من حالة إعادة التفكير بطبيعة و نمط و حجم العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على باقي العقوبات السياسية والإعلامية".وأوضح المحلل السياسي أن "موضوع الحسم العسكري في أوكرانيا من جانب الطرف الروسي لن يأثر كثيرا على الاشتباك الجيوسياسي مع أعضاء حلف الناتو، لكن من الواضح ان توقف الأعمال العسكرية، وعودة الفرقاء إلى طاولة الحوار والمفاوضات ستساعد الاتحاد الأوروبي وخاصة قيادة الاتحاد الممثلة بفرنسا وألمانيا من تنفس الصعداء، وتشكل مخرجا حقيقيا لهذه الدول لإعادة تقييم الموقف برمته في الإقليم ومنها جملة العقوبات هذه"، مشيرا إلى "تصريحات الرئيس الفرنسي قبل يومين في خطابه، أن أوروبا ليست في حالة حرب مع روسيا، وإصراره على بقاء قنوات الاتصال مع الرئيس الروسي، بوتين، مفتوحة ونشطة، توضح بما لا يدع مجالا للشك أن أوروبا لا تريد مجرد التفكير بأن شبح الحرب الشاملة الكونية يطرق أبوابها من جديد".وختم جبرين بالقول إن "خلاصة الموقف الأوروبي يقع في محاولة أوروبا الدائمة بالإفلات من الوقوع بين سندان أمريكا ومطرقة روسيا، فهي والشعب الأوكراني، الخاسر الأكبر من هذه الحرب بالوكالة نيابة عن الولايات المتحدة وشريكها الموثوق بريطانيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220303/مولدوفا-تقدم-طلبا-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1059416729.html

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