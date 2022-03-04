https://arabic.sputniknews.com/20220304/محمد-بن-زايد-ونجلاء-بودن-يبحثان-تعزيز-التعاون-بين-الإمارات-وتونس-1059464586.html

محمد بن زايد ونجلاء بودن يبحثان تعزيز التعاون بين الإمارات وتونس

محمد بن زايد ونجلاء بودن يبحثان تعزيز التعاون بين الإمارات وتونس

بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، باتصال هاتفي مساء اليوم الجمعة، سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T19:10+0000

2022-03-04T19:10+0000

2022-03-04T19:11+0000

أخبار تونس اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104370/08/1043700884_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_79eb6510e1df07b075b955a3578ae88b.jpg

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، بأن رئيسة الحكومة التونسية هي من بادرت بالاتصال، ونقلت لولي عهد أبوظبي تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد.وأضافت أن محمد بن زايد حمل بودن "تحياته إلى الرئيس قيس سعيد وتمنياته لتونس الشقيقة دوام التقدم".وتناول الاتصال: "علاقات التعاون في مختلف الجوانب والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات شعبيهما".كما أطلعت بودن ولي عهد أبو ظبي "على آخر المستجدات على الساحة التونسية".وأعرب ابن زايد: "عن تمنياته لتونس الشقيقة دوام السلم والاستقرار والتوافق الوطني الذي يكفل تجاوز مختلف التحديات التي تواجهه والمضي قدماً لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب التونسي الشقيق نحو التنمية والازدهار ومستقبل مشرق وواعد لأبنائه".وفي أغسطس/ آب الماضي، قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش عقب لقائه الرئيس التونسي في قرطاج إن بلاده "تتفهم القرارات التاريخية للرئيس التونسي وتدعمها، وهي تدرك أيضا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها".واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من يوليو/ تموز 2021 قرارات استثنائية حيث أقال رئيس الوزراء وجمد البرلمان، الأمر الذي أثار مخاوف عدد من العواصم الغربية التي أشادت في وقت سابق بانتقال البلد العربي من النظام الشمولي إلى الديمقراطية عقب انتفاضة الربيع العربي في 2011.وتعيش تونس منذ ذلك الوقت ازمة سياسية، بين موالاة ومعارضة، ومظاهرات ومظاهرات مضادة، خاصة بعد قرارات أخرى كان أبرزها إقالة عدد من كبار المسؤولين وحل المجلس الأعلى للقضاء التونسي.

https://arabic.sputniknews.com/20210807/قيس-سعيد-يشكر-الإمارات-على-تضامنها-مع-تونس-1049792853.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تونس اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم