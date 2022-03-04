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https://arabic.sputniknews.com/20220304/مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يزور-إيران-غدا-السبت-1059442503.html
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران غدا السبت
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران غدا السبت
أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه سيزور إيران غدا السبت، في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T10:45+0000
2022-03-04T10:45+0000
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غروسي، اليوم الجمعة، تحدث فيه عن التطورات الأخيرة في أوكرانيا.وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه سيزور إيران غدا السبت في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي.ومن المقرر أن يلتقي غروسي، خلال هذه الزيارة رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي وعددا من كبار المسؤولين في البلاد.وتأتي الزيارة في سياق حل بعض القضايا الخلافية والملفات المتعلقة بمفاوضات فیینا.وتتواصل في فيينا، محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
إيران
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إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران غدا السبت

10:45 GMT 04.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه سيزور إيران غدا السبت، في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غروسي، اليوم الجمعة، تحدث فيه عن التطورات الأخيرة في أوكرانيا.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه سيزور إيران غدا السبت في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي.
ومن المقرر أن يلتقي غروسي، خلال هذه الزيارة رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي وعددا من كبار المسؤولين في البلاد.
وتأتي الزيارة في سياق حل بعض القضايا الخلافية والملفات المتعلقة بمفاوضات فیینا.
وتتواصل في فيينا، محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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