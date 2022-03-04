https://arabic.sputniknews.com/20220304/مصر-ترسل-طائرتان-إلى-بولندا-لإجلاء-الطلبة-المصريين-الذين-عبروا-الحدود-الأوكرانية-1059464871.html

مصر ترسل طائرتان إلى بولندا لإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية

مصر ترسل طائرتان إلى بولندا لإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية

أقلعت طائرتان إلى بولندا، مساء اليوم الجمعة، لإعادة الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية ‏المجاورة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس... 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T19:28+0000

2022-03-04T19:28+0000

2022-03-04T19:34+0000

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قال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، أنه "تم مساء اليوم إقلاع طائرتين تابعتين لشركة "إير كايرو" متوجهتين إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.يأتي ذلك بعدما وصلت مساء يوم الثلاثاء الماضي إلى العاصمة المصرية القاهرة طائرة الإجلاء التي أرسلتها السلطات المصرية لنقل المواطنين المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا.ونشرت السفارة المصرية في بوخارست، اليوم، تنويها عبر صفحتها على فيسبوك تطالب المواطنين المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا، بالتوجه إلى مقر السفارة تمهيدا لنقلهم إلى مصر.وقالت السفارة في التنويه: "بالإشارة إلى الجهود الجارية لتسهيل عودة المواطنين العالقين في بوخارست بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، قررت الحكومة المصرية إرسال طائرة إجلاء تصل اليوم إلى بوخارست (3 عصرا بتوقيت بوخارست)".وناشدت السفارة المواطنين المصريين سرعة التوجه الآن للسفارة المصرية في بوخارست لإعداد قائمة المسافرين على متن تلك الطائرة، والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار من السفارة في شكل جماعي.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

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