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https://arabic.sputniknews.com/20220304/مصر-زلزالان-شمال-شرقي-مدينة-دهب-1059438429.html
مصر... زلزالان شمال شرقي مدينة دهب
مصر... زلزالان شمال شرقي مدينة دهب
سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل، صباح اليوم الجمعة، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرقي مدينة دهب، في شبه جزيرة سيناء. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T09:17+0000
2022-03-04T09:17+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني مصراوي، صباح اليوم الجمعة، عن محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان لها، وقوع زلزالين، صباح اليوم، في مدينة دهب.وأكد البيان أن الهزة الأولى وقعت، في تمام الساعة 6.54 صباحا، وذلك بقوة 3.49 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 28.7387° شمالا، وخط الطول 34.8612 شرقا، والعمق 16.7 كم.فيما وقعت الهزة الأرضية الثانية في تمام الساعة 23. 07 صباحا، بقوة 3.58 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض :28.7312° شمالا، وخط الطول 34.7832° شرقا، والعمق 16 كم.وأشار بيان محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بهذه الهزة الأرضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/مصر-ترد-رد-على-أنباء-تعرضها-لزلزال-اليوم-1059273009.html
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مصر, العالم العربي

مصر... زلزالان شمال شرقي مدينة دهب

09:17 GMT 04.03.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© AP Photo
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سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل، صباح اليوم الجمعة، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرقي مدينة دهب، في شبه جزيرة سيناء.
ونقل الموقع الإلكتروني مصراوي، صباح اليوم الجمعة، عن محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان لها، وقوع زلزالين، صباح اليوم، في مدينة دهب.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
مصر ترد على أنباء تعرضها لزلزال اليوم
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وأكد البيان أن الهزة الأولى وقعت، في تمام الساعة 6.54 صباحا، وذلك بقوة 3.49 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 28.7387° شمالا، وخط الطول 34.8612 شرقا، والعمق 16.7 كم.
فيما وقعت الهزة الأرضية الثانية في تمام الساعة 23. 07 صباحا، بقوة 3.58 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض :28.7312° شمالا، وخط الطول 34.7832° شرقا، والعمق 16 كم.
وأشار بيان محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بهذه الهزة الأرضية.
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