https://arabic.sputniknews.com/20220304/مصر-مرتضى-منصور-يعلن-اسم-مدرب-الزمالك-الجديد-1059460582.html
مصر... مرتضى منصور يعلن اسم مدرب الزمالك الجديد
مصر... مرتضى منصور يعلن اسم مدرب الزمالك الجديد
أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الجمعة، تولي البرتغالي فيريرا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القم، خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T17:21+0000
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وقال رئيس نادي "الزمالك" مرتضى منصور، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه تم "تعيين البرتغالي جوزفالدو فيريرا في منصب المدير الفني للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون".وأصدر نادي الزمالك المصري لكرة القدم، الاثنين الماضي، قرارا بفسخ التعاقد مع المدير الفني للفريق، باتريس كارتيرون.وتم الاتفاق خلال جلسة جمعت المسؤولين في النادي والمدير الفرنسي على انفصال الطرفين بالتراضي، وإنهاء التعاقد بشكل رسمي، بحسب صحيفة "المصري اليوم".يأتي هذا بعدما قرر رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور، تعيين أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في الجهاز الفني للفريق، بعد استبعاد مدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد.يشار إلى أن الزمالك المصري تلقى هزيمة أمام فريق الوداد المغربي، السبت الماضي، بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الزمالك اليوم, أخبار مصر الآن
مصر... مرتضى منصور يعلن اسم مدرب الزمالك الجديد
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أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الجمعة، تولي البرتغالي فيريرا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القم، خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون.
وقال رئيس نادي "الزمالك" مرتضى منصور، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه تم "تعيين البرتغالي جوزفالدو فيريرا في منصب المدير الفني للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون".
وأصدر نادي الزمالك المصري لكرة القدم، الاثنين الماضي، قرارا بفسخ التعاقد مع المدير الفني للفريق، باتريس كارتيرون
.
وتم الاتفاق خلال جلسة جمعت المسؤولين في النادي والمدير الفرنسي على انفصال الطرفين بالتراضي، وإنهاء التعاقد بشكل رسمي، بحسب صحيفة "المصري اليوم"
.
يأتي هذا بعدما قرر رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور، تعيين أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في الجهاز الفني للفريق، بعد استبعاد مدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد.
يشار إلى أن الزمالك المصري تلقى هزيمة أمام فريق الوداد المغربي، السبت الماضي، بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.