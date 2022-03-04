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https://arabic.sputniknews.com/20220304/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-بشأن-العقوبات-هذه-ليست-قيودا-بل-فرصا-حقيقية-1059443021.html
نائب رئيس الوزراء الروسي بشأن العقوبات: هذه ليست قيودا... بل فرصا حقيقية
نائب رئيس الوزراء الروسي بشأن العقوبات: هذه ليست قيودا... بل فرصا حقيقية
يعتقد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا لا تجلب المشاكل فقط، بل تمنح أيضًا فرصة لدخول أسواق جديدة. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T11:02+0000
2022-03-04T11:02+0000
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روسيا
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وقال بوريسوف: "هذه ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لمثل هذه الهجمات. يتمتع اقتصادنا بتجربة الخضوع لنظام عقوبات. كنا نعيش فيه لفترة طويلة، وتمكنا من التكيف بدرجة عالية وإيجاد حلول فعالة تمامًا".وأضاف: "بعد كل شيء، فإن أي عقوبات ليست قيودًا فحسب، بل هي فرص جديدة وإمكانية دخول أسواق جديدة بمنتجاتهم".وأضاف أن تركيز اهتمام المناطق اليوم يجب أن ينصبّ على حالة العمالة وتأثير التضخم على الدخل ومستوى معيشة السكان.وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، من المهم جدًا اليوم عدم التوقف عن النشاط الاستثماري ومواصلة تلك المشاريع التي تم إطلاقها بالفعل والتي هي على وشك الانتهاء. خاصة إذا كانت هذه المشاريع مرتبطة بشكل مباشر بمهمة تقليل الاعتماد على الواردات".
https://arabic.sputniknews.com/20220304/هنغاريا-العقوبات-على-روسيا-سلاح-ذو-حدين-وسندفع-الثمن-1059435449.html
https://arabic.sputniknews.com/20220303/بايدن-يبحث-مع-حكومته-فرض-عقوبات-إضافية-على-روسيا-وخطط-لمراعاة-وقوع-تكلفة-اقتصادية-أقل-على-1059423643.html
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روسيا

نائب رئيس الوزراء الروسي بشأن العقوبات: هذه ليست قيودا... بل فرصا حقيقية

11:02 GMT 04.03.2022
© Sputnik . Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف
نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Министерство обороны РФ
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يعتقد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا لا تجلب المشاكل فقط، بل تمنح أيضًا فرصة لدخول أسواق جديدة.
وقال بوريسوف: "هذه ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لمثل هذه الهجمات. يتمتع اقتصادنا بتجربة الخضوع لنظام عقوبات. كنا نعيش فيه لفترة طويلة، وتمكنا من التكيف بدرجة عالية وإيجاد حلول فعالة تمامًا".
وأضاف: "بعد كل شيء، فإن أي عقوبات ليست قيودًا فحسب، بل هي فرص جديدة وإمكانية دخول أسواق جديدة بمنتجاتهم".
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وأضاف أن تركيز اهتمام المناطق اليوم يجب أن ينصبّ على حالة العمالة وتأثير التضخم على الدخل ومستوى معيشة السكان.
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، من المهم جدًا اليوم عدم التوقف عن النشاط الاستثماري ومواصلة تلك المشاريع التي تم إطلاقها بالفعل والتي هي على وشك الانتهاء. خاصة إذا كانت هذه المشاريع مرتبطة بشكل مباشر بمهمة تقليل الاعتماد على الواردات".
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