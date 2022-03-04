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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/نيبينزيا-روسيا-اقترحت-تعديل-مشروع-القرار-الخاص-بالوضع-الإنساني-في-أوكرانيا-1059463480.html
نيبينزيا: روسيا اقترحت تعديل مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في أوكرانيا
نيبينزيا: روسيا اقترحت تعديل مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في أوكرانيا
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا اقترحت تعديلات على مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في أوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T18:37+0000
2022-03-04T19:31+0000
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وأشار نيبينزيا إلى أن موسكو تشعر بالقلق من أن ينتهي الأمر بمركبات الأمم المتحدة في أيدي القوميين في كراماتورسك، وطالب بتفسير من أمانة الأمم المتحدة.وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم الجمعة، إن "جلسة اليوم هي محاولة أخرى من قبل سلطات كييف لإثارة هستيريا مصطنعة حول ما يحدث في أوكرانيا".وأشار نيبنيزيا إلى أن "الهدف على وجه التحديد هو منع القوميين الأوكرانيين أو الجماعات الإرهابية الأخرى من استخدام الوضع الحالي لتنظيم استفزاز نووي، وضمان سلامة المحطة، وكذلك لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن سكان أوكرانيا والمستهلكين الأوروبيين".وأشار الدبلوماسي الروسي "جنودنا لا يتدخلون في عمل مشغلي المحطات الأوكرانيين، وتقتصر مهامهم على الحماية فقط".
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روسيا, أخبار أوكرانيا

نيبينزيا: روسيا اقترحت تعديل مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في أوكرانيا

18:37 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 19:31 GMT 04.03.2022)
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDمندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا اقترحت تعديلات على مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في أوكرانيا.
وأشار نيبينزيا إلى أن موسكو تشعر بالقلق من أن ينتهي الأمر بمركبات الأمم المتحدة في أيدي القوميين في كراماتورسك، وطالب بتفسير من أمانة الأمم المتحدة.
وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم الجمعة، إن "جلسة اليوم هي محاولة أخرى من قبل سلطات كييف لإثارة هستيريا مصطنعة حول ما يحدث في أوكرانيا".

وأضاف نيبنيزيا: "سمعنا اليوم كذبة أخرى مفادها أن القوات الروسية هاجمت محطة زاباروجيا للطاقة النووية، كل هذا جزء من حملة غير مسبوقة من الأكاذيب والمعلومات المضللة ضد روسيا. أنتم تحاولون عرض القضية بطريقة يُزعم فيها أن الجيش الروسي قام بقصف محطة الطاقة النووية في زاباروجيا واندلع حريق هناك. هذه التصريحات ليست صحيحة".

وأشار نيبنيزيا إلى أن "الهدف على وجه التحديد هو منع القوميين الأوكرانيين أو الجماعات الإرهابية الأخرى من استخدام الوضع الحالي لتنظيم استفزاز نووي، وضمان سلامة المحطة، وكذلك لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن سكان أوكرانيا والمستهلكين الأوروبيين".
وأشار الدبلوماسي الروسي "جنودنا لا يتدخلون في عمل مشغلي المحطات الأوكرانيين، وتقتصر مهامهم على الحماية فقط".
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