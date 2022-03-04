https://arabic.sputniknews.com/20220304/نيبينزيا-روسيا-اقترحت-تعديل-مشروع-القرار-الخاص-بالوضع-الإنساني-في-أوكرانيا-1059463480.html
نيبينزيا: روسيا اقترحت تعديل مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في أوكرانيا
نيبينزيا: روسيا اقترحت تعديل مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في أوكرانيا
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا اقترحت تعديلات على مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في أوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T18:37+0000
2022-03-04T18:37+0000
2022-03-04T19:31+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103536/46/1035364625_0:0:3376:1899_1920x0_80_0_0_e2ec0a681b32a710dec15c461bc49d45.jpg
وأشار نيبينزيا إلى أن موسكو تشعر بالقلق من أن ينتهي الأمر بمركبات الأمم المتحدة في أيدي القوميين في كراماتورسك، وطالب بتفسير من أمانة الأمم المتحدة.وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم الجمعة، إن "جلسة اليوم هي محاولة أخرى من قبل سلطات كييف لإثارة هستيريا مصطنعة حول ما يحدث في أوكرانيا".وأشار نيبنيزيا إلى أن "الهدف على وجه التحديد هو منع القوميين الأوكرانيين أو الجماعات الإرهابية الأخرى من استخدام الوضع الحالي لتنظيم استفزاز نووي، وضمان سلامة المحطة، وكذلك لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن سكان أوكرانيا والمستهلكين الأوروبيين".وأشار الدبلوماسي الروسي "جنودنا لا يتدخلون في عمل مشغلي المحطات الأوكرانيين، وتقتصر مهامهم على الحماية فقط".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103536/46/1035364625_212:0:3213:2251_1920x0_80_0_0_84b79845958bd72ab92b3e730a7ed530.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
نيبينزيا: روسيا اقترحت تعديل مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في أوكرانيا
18:37 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 19:31 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا اقترحت تعديلات على مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في أوكرانيا.
وأشار نيبينزيا إلى أن موسكو تشعر بالقلق من أن ينتهي الأمر بمركبات الأمم المتحدة في أيدي القوميين في كراماتورسك، وطالب بتفسير من أمانة الأمم المتحدة.
وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم الجمعة، إن "جلسة اليوم هي محاولة أخرى من قبل سلطات كييف لإثارة هستيريا مصطنعة حول ما يحدث في أوكرانيا".
وأضاف نيبنيزيا: "سمعنا اليوم كذبة أخرى مفادها أن القوات الروسية هاجمت محطة زاباروجيا للطاقة النووية، كل هذا جزء من حملة غير مسبوقة من الأكاذيب والمعلومات المضللة ضد روسيا. أنتم تحاولون عرض القضية بطريقة يُزعم فيها أن الجيش الروسي قام بقصف محطة الطاقة النووية في زاباروجيا واندلع حريق هناك. هذه التصريحات ليست صحيحة".
وأشار نيبنيزيا إلى أن "الهدف على وجه التحديد هو منع القوميين الأوكرانيين أو الجماعات الإرهابية الأخرى من استخدام الوضع الحالي لتنظيم استفزاز نووي، وضمان سلامة المحطة، وكذلك لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن سكان أوكرانيا والمستهلكين الأوروبيين".
وأشار الدبلوماسي الروسي "جنودنا لا يتدخلون في عمل مشغلي المحطات الأوكرانيين، وتقتصر مهامهم على الحماية فقط".