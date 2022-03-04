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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/نيبينزيا-يصف-مزاعم-هجوم-الجيش-الروسي-على-محطة-الطاقة-النووية-في-زابوروجيا-بالكاذبة-1059462345.html
نيبينزيا يصف مزاعم هجوم الجيش الروسي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيا بالكاذبة
نيبينزيا يصف مزاعم هجوم الجيش الروسي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيا بالكاذبة
قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، إن هناك محاولات لإظهار الجيش الروسي وكأنه قام بقصف محطة زابوروجيا للطاقة النووية، مشيرا... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T18:07+0000
2022-03-04T18:07+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "جلسة اليوم هي محاولة أخرى من قبل سلطات كييف لإثارة هستيريا مصطنعة حول ما يحدث في أوكرانيا".وأضاف نيبنيزيا: "سمعنا اليوم كذبة أخرى مفادها أن القوات الروسية هاجمت محطة زاباروجيا للطاقة النووية، كل هذا جزء من حملة غير مسبوقة من الأكاذيب والمعلومات المضللة ضد روسيا. أنتم تحاولون عرض القضية بطريقة يُزعم فيها أن الجيش الروسي قام بقصف محطة الطاقة النووية في زاباروجيا واندلع حريق هناك. هذه التصريحات ليست صحيحة".وأشار نيبنيزيا إلى أن "الهدف على وجه التحديد هو منع القوميين الأوكرانيين أو الجماعات الإرهابية الأخرى من استخدام الوضع الحالي لتنظيم استفزاز نووي، وضمان سلامة المحطة، وكذلك لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن سكان أوكرانيا والمستهلكين الأوروبيين".وأشار الدبلوماسي الروسي "جنودنا لا يتدخلون في عمل مشغلي المحطات الأوكرانيين، وتقتصر مهامهم على الحماية فقط".أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن محطة زابوروجيا النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها، والوضع الإشعاعي تحت المراقبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الدفاع-الروسية-الفرق-التشغيلية-في-محطة-زابوروجيه-النووية-تواصل-عملها-كالمعتاد-1059438226.html
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روسيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, فاسيلي نيبينزيا

نيبينزيا يصف مزاعم هجوم الجيش الروسي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيا بالكاذبة

18:07 GMT 04.03.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель / الذهاب إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
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قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، إن هناك محاولات لإظهار الجيش الروسي وكأنه قام بقصف محطة زابوروجيا للطاقة النووية، مشيرا إلى أن هدف الجيش هو منع القوميين من استخدام الأوضاع الحالية لتنظيم استفزاز نووي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "جلسة اليوم هي محاولة أخرى من قبل سلطات كييف لإثارة هستيريا مصطنعة حول ما يحدث في أوكرانيا".
وأضاف نيبنيزيا: "سمعنا اليوم كذبة أخرى مفادها أن القوات الروسية هاجمت محطة زاباروجيا للطاقة النووية، كل هذا جزء من حملة غير مسبوقة من الأكاذيب والمعلومات المضللة ضد روسيا. أنتم تحاولون عرض القضية بطريقة يُزعم فيها أن الجيش الروسي قام بقصف محطة الطاقة النووية في زاباروجيا واندلع حريق هناك. هذه التصريحات ليست صحيحة".
وأشار نيبنيزيا إلى أن "الهدف على وجه التحديد هو منع القوميين الأوكرانيين أو الجماعات الإرهابية الأخرى من استخدام الوضع الحالي لتنظيم استفزاز نووي، وضمان سلامة المحطة، وكذلك لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن سكان أوكرانيا والمستهلكين الأوروبيين".
وأشار الدبلوماسي الروسي "جنودنا لا يتدخلون في عمل مشغلي المحطات الأوكرانيين، وتقتصر مهامهم على الحماية فقط".
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن محطة زابوروجيا النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها، والوضع الإشعاعي تحت المراقبة.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
الدفاع الروسية: كييف أرادت اتهام روسيا بإنشاء بؤرة إشعاعية في محطة زابوروجيه النووية
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