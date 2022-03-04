نيبينزيا يصف مزاعم هجوم الجيش الروسي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيا بالكاذبة
© Sputnik . Нэнси Сисель / الذهاب إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
© Sputnik . Нэнси Сисель/
قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، إن هناك محاولات لإظهار الجيش الروسي وكأنه قام بقصف محطة زابوروجيا للطاقة النووية، مشيرا إلى أن هدف الجيش هو منع القوميين من استخدام الأوضاع الحالية لتنظيم استفزاز نووي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "جلسة اليوم هي محاولة أخرى من قبل سلطات كييف لإثارة هستيريا مصطنعة حول ما يحدث في أوكرانيا".
وأضاف نيبنيزيا: "سمعنا اليوم كذبة أخرى مفادها أن القوات الروسية هاجمت محطة زاباروجيا للطاقة النووية، كل هذا جزء من حملة غير مسبوقة من الأكاذيب والمعلومات المضللة ضد روسيا. أنتم تحاولون عرض القضية بطريقة يُزعم فيها أن الجيش الروسي قام بقصف محطة الطاقة النووية في زاباروجيا واندلع حريق هناك. هذه التصريحات ليست صحيحة".
وأشار نيبنيزيا إلى أن "الهدف على وجه التحديد هو منع القوميين الأوكرانيين أو الجماعات الإرهابية الأخرى من استخدام الوضع الحالي لتنظيم استفزاز نووي، وضمان سلامة المحطة، وكذلك لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن سكان أوكرانيا والمستهلكين الأوروبيين".
وأضاف نيبنيزيا: "سمعنا اليوم كذبة أخرى مفادها أن القوات الروسية هاجمت محطة زاباروجيا للطاقة النووية، كل هذا جزء من حملة غير مسبوقة من الأكاذيب والمعلومات المضللة ضد روسيا. أنتم تحاولون عرض القضية بطريقة يُزعم فيها أن الجيش الروسي قام بقصف محطة الطاقة النووية في زاباروجيا واندلع حريق هناك. هذه التصريحات ليست صحيحة".
وأشار نيبنيزيا إلى أن "الهدف على وجه التحديد هو منع القوميين الأوكرانيين أو الجماعات الإرهابية الأخرى من استخدام الوضع الحالي لتنظيم استفزاز نووي، وضمان سلامة المحطة، وكذلك لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن سكان أوكرانيا والمستهلكين الأوروبيين".
وأشار الدبلوماسي الروسي "جنودنا لا يتدخلون في عمل مشغلي المحطات الأوكرانيين، وتقتصر مهامهم على الحماية فقط".
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن محطة زابوروجيا النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها، والوضع الإشعاعي تحت المراقبة.