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https://arabic.sputniknews.com/20220304/هند-والدكتور-نعمان-ليزا-شحاتة-تعلق-على-إعادة-عرض-المسلسل-بعد-مرور-38-عاما-فيديو-1059441805.html
"هند والدكتور نعمان"... ليزا شحاتة تعلق على إعادة عرض المسلسل بعد مرور 38 عاما... فيديو
"هند والدكتور نعمان"... ليزا شحاتة تعلق على إعادة عرض المسلسل بعد مرور 38 عاما... فيديو
علقت ليزا شحاتة، بطلة مسلسل "هند والدكتور نعمان"، على إعادة عرض المسلسل مرة أخرى، بعد 38 عاما من عرضه الأول. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T10:26+0000
2022-03-04T10:26+0000
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وقالت ليزا شحاتة، عبر فضائية "دي إم سي" المصرية: "تركت مصر عام 1989، ومنذ ذلك التوقيت وأنا أعيش في أمريكا".وأضافت بطلة مسلسل "هند والدكتور نعمان": "لم أزر مصر ولا مرة، لكن وحشتني جدا، وناسها وحشوني والطعمية والبحر الأحمر كل حاجه وحشتني".وتابعت: "أنا تزوجت وخلفت توأم، وسافرت أمريكا وأنا عندي 12 سنة، واتجوزت بدري بدري، ومش مصدقة نفسي أن الناس لسه شيفاني على التلفزيون".
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"هند والدكتور نعمان"... ليزا شحاتة تعلق على إعادة عرض المسلسل بعد مرور 38 عاما... فيديو

10:26 GMT 04.03.2022
CC0 / TerryPapoulias / pixabayكاميرا سينما
كاميرا سينما - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
CC0 / TerryPapoulias / pixabay
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علقت ليزا شحاتة، بطلة مسلسل "هند والدكتور نعمان"، على إعادة عرض المسلسل مرة أخرى، بعد 38 عاما من عرضه الأول.
وقالت ليزا شحاتة، عبر فضائية "دي إم سي" المصرية: "تركت مصر عام 1989، ومنذ ذلك التوقيت وأنا أعيش في أمريكا".
وأضافت بطلة مسلسل "هند والدكتور نعمان": "لم أزر مصر ولا مرة، لكن وحشتني جدا، وناسها وحشوني والطعمية والبحر الأحمر كل حاجه وحشتني".
وتابعت: "أنا تزوجت وخلفت توأم، وسافرت أمريكا وأنا عندي 12 سنة، واتجوزت بدري بدري، ومش مصدقة نفسي أن الناس لسه شيفاني على التلفزيون".
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