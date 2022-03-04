https://arabic.sputniknews.com/20220304/هنغاريا-العقوبات-على-روسيا-سلاح-ذو-حدين-وسندفع-الثمن-1059435449.html

هنغاريا: العقوبات على روسيا سلاح ذو حدين وسندفع الثمن

هنغاريا: العقوبات على روسيا سلاح ذو حدين وسندفع الثمن

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إن هنغاريا أيدت عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا لكن اقتصادها سيتأثر حتما بذلك. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T07:58+0000

2022-03-04T07:58+0000

2022-03-04T07:58+0000

روسيا

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اقتصاد

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وأوضح أوربان في مقابلة مع الإذاعة الحكومية، اليوم الجمعة: "العقوبات لها ثمن لأنها سلاح ذو حدين وسندفع هذا الثمن في الأمد القصير"، حسب "رويترز".وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري أن "الحكومة عليها العمل لتخفيف الضرر المباشر الناجم عن الإجراءات ضد روسيا".وكانت تقارير اقتصادية قد ذكرت، في وقت سابق، أن العقوبات الغربية على روسيا ستؤدي في النهاية إلى مزيد من الضرر للولايات المتحدة وحلفائها.وأضافت أن روسيا تكيفت إلى حد كبير للتعامل مع الإجراءات المالية العقابية منذ عام 2014.وتوقعت أن الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين سينتهي بهم الأمر بالمعاناة بسبب دعمهم لأوكرانيا، وفقا لما نقلته "بلومبرغ".يأتي ذلك على خلفية الأحداث في أوكرانيا، حيث بدأ روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/كيف-يمكن-للعقوبات-الأمريكية-أن-تؤدي-إلى-انهيار-الدولار-عالميا-1059372763.html

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