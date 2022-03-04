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https://arabic.sputniknews.com/20220304/وزيرة-إسرائيلية-العلاقات-مع-الإمارات-أمن-قومي-1059449069.html
وزيرة إسرائيلية: العلاقات مع الإمارات "أمن قومي"
وزيرة إسرائيلية: العلاقات مع الإمارات "أمن قومي"
قالت وزيرة المواصلات والأمان على الطرق الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، اليوم الجمعة، إن العلاقات مع الإمارات مهمة للأمن القومي لبلادها. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:26+0000
2022-03-04T13:26+0000
إسرائيل
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ونشرت ميخائيلي تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، شددت من خلالها على أهمية العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، واصفة إياها بأنها حاسمة ومهمة للأمن القومي لدولة إسرائيل.جاءت تصريحات الوزيرة الإسرائيلية على خلفية استئناف أو تجديد حركة الطيران بين بلادها والإمارات، بعد تدخل جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، معلنة ترحيبها بهذا الأمر، ومقدمة الشكر للجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي على ما اعتبرته بجهود وراء الكواليس.وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه بعد التوصل لتفاهمات بين "الشاباك" الإسرائيلي ونظيره من أجهزة الأمن الإماراتية حول إجراءات الأمن الخاصة، فقد تقرر استئناف رحلات الطيران بين الإمارات وإسرائيل.وأوضحت الصحيفة أن الطرفين، الإماراتي والإسرائيلي، توصلا إلى تفاهم يقضي بالسماح للشركات الإسرائيلية بالسفر إلى إمارة دبي كمرشد، وذلك بعد حل الخلافات الأمنية بين الطرفين، التي جاءت بعد تدخل من رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، ونظرائه الإماراتيين، الأسبوع الماضي.يشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت في العاشر من الشهر الماضي، أن الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الإسرائيلية الثلاث، "العال" و"يسرائير" و"أركيع" قد بعثوا رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النقل الإسرائيليين، أوضحوا من خلالها أن الخلافات الأمنية مع الإمارات بشأن حركة الطيران بينهما، ستؤدي إلى انخفاض كبير في الرحلات الجوية بين تل أبيب ودبي، 3 فقط في اليوم، مقارنة بـ 10 حاليا.ويعود سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل حيال رحلات الطيران بينهما، إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي الحراسة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.للمزيد: إعلام: مخاوف من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لخلافات أمنيةوكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/استئناف-حركة-الطيران-بين-إسرائيل-والإمارات-بعد-تدخل-الشاباك-1059437951.html
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إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم العربي

وزيرة إسرائيلية: العلاقات مع الإمارات "أمن قومي"

13:26 GMT 04.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNERتوقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين
توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
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قالت وزيرة المواصلات والأمان على الطرق الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، اليوم الجمعة، إن العلاقات مع الإمارات مهمة للأمن القومي لبلادها.
ونشرت ميخائيلي تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، شددت من خلالها على أهمية العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، واصفة إياها بأنها حاسمة ومهمة للأمن القومي لدولة إسرائيل.
جاءت تصريحات الوزيرة الإسرائيلية على خلفية استئناف أو تجديد حركة الطيران بين بلادها والإمارات، بعد تدخل جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، معلنة ترحيبها بهذا الأمر، ومقدمة الشكر للجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي على ما اعتبرته بجهود وراء الكواليس.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه بعد التوصل لتفاهمات بين "الشاباك" الإسرائيلي ونظيره من أجهزة الأمن الإماراتية حول إجراءات الأمن الخاصة، فقد تقرر استئناف رحلات الطيران بين الإمارات وإسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن الطرفين، الإماراتي والإسرائيلي، توصلا إلى تفاهم يقضي بالسماح للشركات الإسرائيلية بالسفر إلى إمارة دبي كمرشد، وذلك بعد حل الخلافات الأمنية بين الطرفين، التي جاءت بعد تدخل من رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، ونظرائه الإماراتيين، الأسبوع الماضي.
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
استئناف حركة الطيران بين إسرائيل والإمارات... بعد تدخل "الشاباك"
09:04 GMT
يشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت في العاشر من الشهر الماضي، أن الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الإسرائيلية الثلاث، "العال" و"يسرائير" و"أركيع" قد بعثوا رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النقل الإسرائيليين، أوضحوا من خلالها أن الخلافات الأمنية مع الإمارات بشأن حركة الطيران بينهما، ستؤدي إلى انخفاض كبير في الرحلات الجوية بين تل أبيب ودبي، 3 فقط في اليوم، مقارنة بـ 10 حاليا.
ويعود سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل حيال رحلات الطيران بينهما، إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي الحراسة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.
للمزيد: إعلام: مخاوف من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لخلافات أمنية
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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