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https://arabic.sputniknews.com/20220304/وزيرة-الطاقة-الأمريكية-يجري-إغلاق-مفاعلات-محطة-زابوريجيا-النووية-الأوكرانية-بأمان-1059432003.html
وزيرة الطاقة الأمريكية: يجري إغلاق مفاعلات محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية بأمان
وزيرة الطاقة الأمريكية: يجري إغلاق مفاعلات محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية بأمان
قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم اليوم الخميس إن المفاعلات في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية "محمية بمنشآت احتواء قوية ويجري إغلاق... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T03:53+0000
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وأضافت جرانهولم على تويتر أنها تحدثت مع وزير الطاقة الأوكراني بشأن الموقف بالمحطة، حيث اندلع حريق خلال قتال بين القوات الروسية والأوكرانية ، بحسب رويترز. وقالت "لم نر أي قراءات تفيد بارتفاع الإشعاع بالقرب من المنشأة". وفي وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الحريق الذي وقع بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوريجيا لم يؤثر على معداتها الأساسية.وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر: "أوكرانيا تخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حريق موقع زابوريجيا للطاقة النووية لم يؤثر على المعدات" الأساسية "، وأن أفراد المحطة يتخذون إجراءات تخفيفية".وصباح اليوم الجمعة، أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، يُزعم أنها من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على إنيرهودار.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/اشتعال-النيران-في-محطة-زابوريجيا-الأوكرانية-للطاقة-النووية-1059430656.html
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أخبار أوكرانيا

وزيرة الطاقة الأمريكية: يجري إغلاق مفاعلات محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية بأمان

03:53 GMT 04.03.2022
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محطة طاقة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
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قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم اليوم الخميس إن المفاعلات في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية "محمية بمنشآت احتواء قوية ويجري إغلاق المفاعلات بأمان".

وأضافت جرانهولم على تويتر أنها تحدثت مع وزير الطاقة الأوكراني بشأن الموقف بالمحطة، حيث اندلع حريق خلال قتال بين القوات الروسية والأوكرانية ، بحسب رويترز.

وقالت "لم نر أي قراءات تفيد بارتفاع الإشعاع بالقرب من المنشأة".
وفي وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الحريق الذي وقع بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوريجيا لم يؤثر على معداتها الأساسية.
أدخنة حريق يتصاعد من منشأة عسكرية بالقرب من المطار، بعد أن أذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعملية عسكرية في شرق أوكرانيا، في ماريوبول، 24 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
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اشتعال حريق في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية
00:12 GMT
وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر: "أوكرانيا تخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حريق موقع زابوريجيا للطاقة النووية لم يؤثر على المعدات" الأساسية "، وأن أفراد المحطة يتخذون إجراءات تخفيفية".
وصباح اليوم الجمعة، أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.
وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".
ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.
في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، يُزعم أنها من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على إنيرهودار.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
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