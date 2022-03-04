وزيرة خارجية ألمانيا بعد لقاء نظيرها التركي: نقف سويا في الأزمة الروسية
16:39 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 16:41 GMT 04.03.2022)
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
علقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على لقاء نظيرها التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكتبت بيبروك عبر حسابها على موقع "تويتر" أنه "بعد مكالمات هاتفية لا حصر لها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وصلنا أخيرا للتحدث شخصيا على هامش اجتماع "الناتو"، شكرا لك تشاووش أوغلو على شراكتنا الألمانية التركية القوية!".
وأردفت: "في أزمة روسيا نقف سويا".
Nach unzähligen Telefonaten in den letzten Wochen haben wir uns am Rande des #NATO-Treffens endlich persönlich sprechen können: vielen Dank, @MevlutCavusoglu, für unsere starke deutsch-türkische Partnerschaft! In der #Russland-Krise stehen wir zusammen. 🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/J7QyYRJzi2— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) March 4, 2022
من جانبه، غرد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو عبر "تويتر" بأنه "تبادل وجهات النظر مع نظيرته الألمانية حول الوضع الأخير في أوكرانيا".
Alman mevkidaşım Annalena Baerbock ile #Ukrayna'daki son durumu görüştük. Ortak işbirliği alanlarımızı ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 4, 2022
Had an exchange of views on the latest situation in #Ukraine with my German counterpart @ABaerbock. Discussed our common areas of cooperation. 🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/RtwmMXBsnF
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا، وينبغي عدم السماح بتفاقمه، مضيفا أن أنقرة ستبقي مجالها الجوي مفتوحا.
وفي حديثه بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال أوغلو إن الاتصالات مستمرة مع روسيا على المستوى العسكري للتأكد من أن السفن التركية تعود بأمان من موانئ البحر الأسود.
وأضاف أن أنقرة تريد أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي بجنوب تركيا الأسبوع المقبل، لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.