https://arabic.sputniknews.com/20220304/وزيرة-خارجية-ألمانيا-بعد-لقاء-نظيرها-التركي-نقف-سويا-في-الأزمة-الروسية-1059458144.html

وزيرة خارجية ألمانيا بعد لقاء نظيرها التركي: نقف سويا في الأزمة الروسية

وزيرة خارجية ألمانيا بعد لقاء نظيرها التركي: نقف سويا في الأزمة الروسية

علقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على لقاء نظيرها التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم ‏الجمعة، خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل... 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T16:39+0000

2022-03-04T16:39+0000

2022-03-04T16:41+0000

تغطية أحداث دونباس

العالم

أخبار ألمانيا

أخبار تركيا اليوم

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1059458604_0:187:1806:1203_1920x0_80_0_0_f51b0a06d4c416af70405cc7ea71c40f.jpg

وكتبت بيبروك عبر حسابها على موقع "تويتر" أنه "بعد مكالمات هاتفية لا حصر لها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وصلنا أخيرا للتحدث شخصيا على هامش اجتماع "الناتو"، شكرا لك تشاووش أوغلو على شراكتنا الألمانية التركية القوية!".وأردفت: "في أزمة روسيا نقف سويا".من جانبه، غرد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو عبر "تويتر" بأنه "تبادل وجهات النظر مع نظيرته الألمانية حول الوضع الأخير في أوكرانيا".وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا، وينبغي عدم السماح بتفاقمه، مضيفا أن أنقرة ستبقي مجالها الجوي مفتوحا.وفي حديثه بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال أوغلو إن الاتصالات مستمرة مع روسيا على المستوى العسكري للتأكد من أن السفن التركية تعود بأمان من موانئ البحر الأسود.وأضاف أن أنقرة تريد أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي بجنوب تركيا الأسبوع المقبل، لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/المستشار-الألماني-ألمانيا-ليست-طرفا-في-الصراع-بأوكرانيا-ولن-تنضم-إليه-1059447185.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا