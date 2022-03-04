عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220304/وزير-الصحة-الروسي-الشركات-الأجنبية-المصنعة-للأدوية-تؤكد-استمرار-عملها-مع-روسيا-1059453491.html
وزير الصحة الروسي: الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية تؤكد استمرار عملها مع روسيا
وزير الصحة الروسي: الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية تؤكد استمرار عملها مع روسيا
قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، عقب اجتماع بشأن توفير المنتجات الطبية، إن الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية تؤكد استمرار عملها مع روسيا،... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T15:00+0000
2022-03-04T15:00+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104501/19/1045011927_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31910c3d8c47093f1dc5edb36b05ba66.jpg
ونقلت الخدمة الصحفية في وزارة الصحة الروسية عن موراشكو قوله إن "المصنعين الروس والأجانب يؤكدون استمرار عملهم".وأشار موراشكو إلى إن روسيا تعمل الآن على تطوير تدابير ذات أولوية لتحسين الأساليب المتبعة في توفير المنتجات الطبية.وأضاف موراشكو "جنبا إلى جنب مع السلطات والمناطق الفيدرالية، نقوم بالفعل بتطوير تدابير ذات أولوية لتحسين نهج توفير المنتجات الطبية في الوضع الحالي".وأشار الوزير إلى أن مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات ستراقب الوضع باستمرار وتضع خطوات تشغيلية لضمان التشغيل المستقر للشبكة الطبية.يذكر أن الاجتماع حضره ممثلو من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، وخدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-بشأن-العقوبات-هذه-ليست-قيودا-بل-فرصا-حقيقية-1059443021.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104501/19/1045011927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2550c80f51923242f89a9670ecd9f7be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

وزير الصحة الروسي: الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية تؤكد استمرار عملها مع روسيا

15:00 GMT 04.03.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский / الذهاب إلى بنك الصورأدوية
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، عقب اجتماع بشأن توفير المنتجات الطبية، إن الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية تؤكد استمرار عملها مع روسيا، مما يعطي الثقة في استقرار الإمدادات إلى روسيا.
ونقلت الخدمة الصحفية في وزارة الصحة الروسية عن موراشكو قوله إن "المصنعين الروس والأجانب يؤكدون استمرار عملهم".
وأشار موراشكو إلى إن روسيا تعمل الآن على تطوير تدابير ذات أولوية لتحسين الأساليب المتبعة في توفير المنتجات الطبية.
وأضاف موراشكو "جنبا إلى جنب مع السلطات والمناطق الفيدرالية، نقوم بالفعل بتطوير تدابير ذات أولوية لتحسين نهج توفير المنتجات الطبية في الوضع الحالي".
وأشار الوزير إلى أن مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات ستراقب الوضع باستمرار وتضع خطوات تشغيلية لضمان التشغيل المستقر للشبكة الطبية.
يذكر أن الاجتماع حضره ممثلو من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، وخدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية.
نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
تغطية أحداث دونباس
نائب رئيس الوزراء الروسي بشأن العقوبات: هذه ليست قيودا... بل فرصا حقيقية
11:02 GMT
وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس15:26 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала