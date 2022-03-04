https://arabic.sputniknews.com/20220304/وزير-الصحة-الروسي-الشركات-الأجنبية-المصنعة-للأدوية-تؤكد-استمرار-عملها-مع-روسيا-1059453491.html
وزير الصحة الروسي: الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية تؤكد استمرار عملها مع روسيا
وزير الصحة الروسي: الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية تؤكد استمرار عملها مع روسيا
قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، عقب اجتماع بشأن توفير المنتجات الطبية، إن الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية تؤكد استمرار عملها مع روسيا،... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T15:00+0000
2022-03-04T15:00+0000
2022-03-04T15:00+0000
روسيا
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ونقلت الخدمة الصحفية في وزارة الصحة الروسية عن موراشكو قوله إن "المصنعين الروس والأجانب يؤكدون استمرار عملهم".وأشار موراشكو إلى إن روسيا تعمل الآن على تطوير تدابير ذات أولوية لتحسين الأساليب المتبعة في توفير المنتجات الطبية.وأضاف موراشكو "جنبا إلى جنب مع السلطات والمناطق الفيدرالية، نقوم بالفعل بتطوير تدابير ذات أولوية لتحسين نهج توفير المنتجات الطبية في الوضع الحالي".وأشار الوزير إلى أن مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات ستراقب الوضع باستمرار وتضع خطوات تشغيلية لضمان التشغيل المستقر للشبكة الطبية.يذكر أن الاجتماع حضره ممثلو من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، وخدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-بشأن-العقوبات-هذه-ليست-قيودا-بل-فرصا-حقيقية-1059443021.html
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روسيا
وزير الصحة الروسي: الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية تؤكد استمرار عملها مع روسيا
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قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، عقب اجتماع بشأن توفير المنتجات الطبية، إن الشركات الأجنبية المصنعة للأدوية تؤكد استمرار عملها مع روسيا، مما يعطي الثقة في استقرار الإمدادات إلى روسيا.
ونقلت الخدمة الصحفية في وزارة الصحة الروسية
عن موراشكو قوله إن "المصنعين الروس والأجانب يؤكدون استمرار عملهم".
وأشار موراشكو إلى إن روسيا تعمل الآن على تطوير تدابير ذات أولوية لتحسين الأساليب المتبعة في توفير المنتجات الطبية.
وأضاف موراشكو "جنبا إلى جنب مع السلطات والمناطق الفيدرالية، نقوم بالفعل بتطوير تدابير ذات أولوية لتحسين نهج توفير المنتجات الطبية في الوضع الحالي".
وأشار الوزير إلى أن مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات ستراقب الوضع باستمرار وتضع خطوات تشغيلية لضمان التشغيل المستقر للشبكة الطبية.
يذكر أن الاجتماع حضره ممثلو من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، وخدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية.
وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا
، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.