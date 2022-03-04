عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/وقوع-إصابات-إثر-إطلاق-متطرفين-أوكرانيين-النار-على-مواطنين-هنود-في-خاركوف-وسومي-1059446033.html
وقوع إصابات إثر إطلاق متطرفين أوكرانيين النار على مواطنين هنود في خاركوف وسومي
وقوع إصابات إثر إطلاق متطرفين أوكرانيين النار على مواطنين هنود في خاركوف وسومي
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن هناك جرحى ومصابين في صفوف المواطنين الهنود جراء إطلاق النار... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T12:36+0000
2022-03-04T12:40+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102316/98/1023169886_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3bbd063eacc436f6208c1bb010350df1.jpg
سبوتنيك. وقال ميزينتسيف للصحفيين : "بالأمس في خاركوف، في محطة السكة الحديدية، قصف النازيون مجموعة من المواطنين الهنود"، مضيفا أنه "في مدينة سومي، أطلقت تشكيلات نازية جديدة النار على مسكن في شارع خاركيفسكا، حيث يعيش الطلاب الهنود، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، ومصير أحد عشر شخصًا غير معروف حاليًا".وتابع بقوله: "في ضواحي خاركوف في قرية بيسشين، منع المتطرفون الأوكرانيون أكثر من ألف طالب هندي كانوا يحاولون العبور إلى أراضي روسيا بمفردهم. حيث ولا يوجد في أماكن تواجدهم طعام أو رعاية طبية أو معايير صحية أولية. ويتم تقييم الوضع العام للمواطنين الهنود على أنهم في حالة ذعر".في سياق متصل، قال أحد الطلاب لتلفزيون الهند إن الطلاب الهنود الباقين في خاركوف لا يمكنهم مغادرة المدينة بسبب ممارسات السلطات الأوكرانية مؤكدا وقوع هجمات ضدهم.قال هارشيتا الذي جاء إلى أوكرانيا من ولاية كارناتاكا الهندية: "تم دفع الطلاب الهنود من القطارات، ولا يُسمح لهم بالصعود إذا تم استجوابهم وتعرضهم للهجوم وتوجيه الأسلحة إليهم".وأضاف هارشيتا حتى بعد أن دفعوا ما بين 100 و200 دولار، لم يتمكن الطلاب من مغادرة خاركوف، وعندما سأل الطلاب عن سبب عدم السماح لهم بالصعود إلى القطارات، صوبوا الأسلحة عليهم وهددوهم.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغشي، أمس الخميس، أنه لا تتوفر لدى بلاده أي معلومات تفيد بأن الطلاب الهنود محتجزون كرهائن في أي مكان في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102316/98/1023169886_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ceaea5db7d9b0bdcfb913ad5fa6e098b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

وقوع إصابات إثر إطلاق متطرفين أوكرانيين النار على مواطنين هنود في خاركوف وسومي

12:36 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 12:40 GMT 04.03.2022)
© Sputnik . Stringerآثار الأعيرة النارية الثقيلة في حي سكني بمقاطعة خاركوف، أوكرانيا
آثار الأعيرة النارية الثقيلة في حي سكني بمقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Stringer
تابعنا عبرGoogle news
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن هناك جرحى ومصابين في صفوف المواطنين الهنود جراء إطلاق النار عليهم من قبل المتطرفين الأوكرانيين في خاركوف وسومي.
سبوتنيك. وقال ميزينتسيف للصحفيين : "بالأمس في خاركوف، في محطة السكة الحديدية، قصف النازيون مجموعة من المواطنين الهنود"، مضيفا أنه "في مدينة سومي، أطلقت تشكيلات نازية جديدة النار على مسكن في شارع خاركيفسكا، حيث يعيش الطلاب الهنود، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، ومصير أحد عشر شخصًا غير معروف حاليًا".
وتابع بقوله: "في ضواحي خاركوف في قرية بيسشين، منع المتطرفون الأوكرانيون أكثر من ألف طالب هندي كانوا يحاولون العبور إلى أراضي روسيا بمفردهم. حيث ولا يوجد في أماكن تواجدهم طعام أو رعاية طبية أو معايير صحية أولية. ويتم تقييم الوضع العام للمواطنين الهنود على أنهم في حالة ذعر".
في سياق متصل، قال أحد الطلاب لتلفزيون الهند إن الطلاب الهنود الباقين في خاركوف لا يمكنهم مغادرة المدينة بسبب ممارسات السلطات الأوكرانية مؤكدا وقوع هجمات ضدهم.
قال هارشيتا الذي جاء إلى أوكرانيا من ولاية كارناتاكا الهندية: "تم دفع الطلاب الهنود من القطارات، ولا يُسمح لهم بالصعود إذا تم استجوابهم وتعرضهم للهجوم وتوجيه الأسلحة إليهم".
وأضاف هارشيتا حتى بعد أن دفعوا ما بين 100 و200 دولار، لم يتمكن الطلاب من مغادرة خاركوف، وعندما سأل الطلاب عن سبب عدم السماح لهم بالصعود إلى القطارات، صوبوا الأسلحة عليهم وهددوهم.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغشي، أمس الخميس، أنه لا تتوفر لدى بلاده أي معلومات تفيد بأن الطلاب الهنود محتجزون كرهائن في أي مكان في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:47 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала