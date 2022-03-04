https://arabic.sputniknews.com/20220304/وقوع-إصابات-إثر-إطلاق-متطرفين-أوكرانيين-النار-على-مواطنين-هنود-في-خاركوف-وسومي-1059446033.html

وقوع إصابات إثر إطلاق متطرفين أوكرانيين النار على مواطنين هنود في خاركوف وسومي

وقوع إصابات إثر إطلاق متطرفين أوكرانيين النار على مواطنين هنود في خاركوف وسومي

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن هناك جرحى ومصابين في صفوف المواطنين الهنود جراء إطلاق النار... 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T12:36+0000

2022-03-04T12:36+0000

2022-03-04T12:40+0000

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سبوتنيك. وقال ميزينتسيف للصحفيين : "بالأمس في خاركوف، في محطة السكة الحديدية، قصف النازيون مجموعة من المواطنين الهنود"، مضيفا أنه "في مدينة سومي، أطلقت تشكيلات نازية جديدة النار على مسكن في شارع خاركيفسكا، حيث يعيش الطلاب الهنود، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، ومصير أحد عشر شخصًا غير معروف حاليًا".وتابع بقوله: "في ضواحي خاركوف في قرية بيسشين، منع المتطرفون الأوكرانيون أكثر من ألف طالب هندي كانوا يحاولون العبور إلى أراضي روسيا بمفردهم. حيث ولا يوجد في أماكن تواجدهم طعام أو رعاية طبية أو معايير صحية أولية. ويتم تقييم الوضع العام للمواطنين الهنود على أنهم في حالة ذعر".في سياق متصل، قال أحد الطلاب لتلفزيون الهند إن الطلاب الهنود الباقين في خاركوف لا يمكنهم مغادرة المدينة بسبب ممارسات السلطات الأوكرانية مؤكدا وقوع هجمات ضدهم.قال هارشيتا الذي جاء إلى أوكرانيا من ولاية كارناتاكا الهندية: "تم دفع الطلاب الهنود من القطارات، ولا يُسمح لهم بالصعود إذا تم استجوابهم وتعرضهم للهجوم وتوجيه الأسلحة إليهم".وأضاف هارشيتا حتى بعد أن دفعوا ما بين 100 و200 دولار، لم يتمكن الطلاب من مغادرة خاركوف، وعندما سأل الطلاب عن سبب عدم السماح لهم بالصعود إلى القطارات، صوبوا الأسلحة عليهم وهددوهم.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغشي، أمس الخميس، أنه لا تتوفر لدى بلاده أي معلومات تفيد بأن الطلاب الهنود محتجزون كرهائن في أي مكان في أوكرانيا.

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