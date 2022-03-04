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https://arabic.sputniknews.com/20220304/وكالة-الطاقة-الذرية-أنظمة-الأمن-والسلامة-في-محطة-زابوروجيا-لم-تتعرض-لخطر-1059461732.html
وكالة الطاقة الذرية: أنظمة الأمن والسلامة في محطة زابوروجيا لم تتعرض لخطر
وكالة الطاقة الذرية: أنظمة الأمن والسلامة في محطة زابوروجيا لم تتعرض لخطر
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن أنظمة الأمن والسلامة في محطة الطاقة النووية زابوروجيا الأوكرانية لم تتعرض... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T17:53+0000
2022-03-04T17:53+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "تمكنا من تأكيد عدم تعرض أنظمة الأمن أو السلامة للخطر، ولم تتعرض المفاعلات نفسها للقذيفة".وأفادت محطة زابوروجيا للطاقة النووية، التي تقع جنوبي أوكرانيا، اليوم الجمعة، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان اليوم الجمعة "نشب حريق في محطة الطاقة النووية".من جانبها، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن الحريق الذي اندلع عند محطة زابوروجيا للطاقة النووية أتى على مبنى للتدريب، مؤكدة أن النيران اندلعت خارج محيط المحطة، وقد تمت السيطرة على الحريق.بدورها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الحريق الذي وقع بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيا لم يؤثر على معداتها الأساسية.وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر: "أوكرانيا تخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حريق موقع زابوروجيا للطاقة النووية لم يؤثر على المعدات" الأساسية "، وأن أفراد المحطة يتخذون إجراءات تخفيفية".تقع محطة زابوروجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/القوات-المسلحة-الروسية-تعلن-السيطرة-الكاملة-علىمحطة-زابوروجيه-النووية-في-أوكرانيا-1059433336.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

وكالة الطاقة الذرية: أنظمة الأمن والسلامة في محطة زابوروجيا لم تتعرض لخطر

17:53 GMT 04.03.2022
© AFP 2022 / Alexander Kleinالمدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي
المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي
© AFP 2022 / Alexander Klein
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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن أنظمة الأمن والسلامة في محطة الطاقة النووية زابوروجيا الأوكرانية لم تتعرض للخطر، بعدما نشب فيها حريق.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "تمكنا من تأكيد عدم تعرض أنظمة الأمن أو السلامة للخطر، ولم تتعرض المفاعلات نفسها للقذيفة".
وأفادت محطة زابوروجيا للطاقة النووية، التي تقع جنوبي أوكرانيا، اليوم الجمعة، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
تغطية أحداث دونباس
القوات المسلحة الروسية تعلن السيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا
06:41 GMT
وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان اليوم الجمعة "نشب حريق في محطة الطاقة النووية".
من جانبها، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن الحريق الذي اندلع عند محطة زابوروجيا للطاقة النووية أتى على مبنى للتدريب، مؤكدة أن النيران اندلعت خارج محيط المحطة، وقد تمت السيطرة على الحريق.
بدورها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الحريق الذي وقع بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيا لم يؤثر على معداتها الأساسية.
وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر: "أوكرانيا تخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حريق موقع زابوروجيا للطاقة النووية لم يؤثر على المعدات" الأساسية "، وأن أفراد المحطة يتخذون إجراءات تخفيفية".
تقع محطة زابوروجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
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