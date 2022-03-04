https://arabic.sputniknews.com/20220304/وكالة-انفجارات-متتالية-تهز-العاصمة-كييف-1059451678.html

وكالة: انفجارات متتالية تهز العاصمة كييف

وكالة: انفجارات متتالية تهز العاصمة كييف

أكدت مصادر إعلامية، سماع دوي انفجارات متتالية في كييف، بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، لكن لم يتم تحيد مصادر هذه الأصوات بدقة. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مراسلها في العاصمة الأوكرانية كييف، "بسماع دوي عدة انفجارات في تتابع سريع"، اليوم الجمعة، بالتزامن مع "انطلاق صافرات التحذير من الغارات الجوية".وكان رئيس المركز الوطني للسيطرة الدفاعية في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، قد أكد اليوم الجمعة، أن الأسلحة التي وزعتها السلطات الأوكرانية على المدنيين تعمل ضد أوكرانيا نفسها.وأضاف ميزينتسيف: "قام نظام كييف بالتوزيع غير المنضبط للأسلحة الصغيرة والذخيرة على جميع الجماعات المتطرفة دون أي قيود".وقال ميزينتسيف، في وقت سابق من اليوم، إن النازيين يحتجزون آلاف المواطنين الأوكرانيين، وكذلك عددا كبيرا من الأجانب، ولا يطلقون سراحهم للإجلاء.وأشار إلى أن إرهابيي الكتائب الوطنية القومية يواصلون استخدام المدنيين والأجانب "كدروع بشرية".

https://arabic.sputniknews.com/20220304/الدفاع-الروسية-الأسلحة-التي-وزعتها-سلطات-كييف-على-المدنيين-تعمل-ضد-أوكرانيا-نفسها-1059447522.html

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