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https://arabic.sputniknews.com/20220304/وكالة-انفجارات-متتالية-تهز-العاصمة-كييف-1059451678.html
وكالة: انفجارات متتالية تهز العاصمة كييف
وكالة: انفجارات متتالية تهز العاصمة كييف
أكدت مصادر إعلامية، سماع دوي انفجارات متتالية في كييف، بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، لكن لم يتم تحيد مصادر هذه الأصوات بدقة. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T14:00+0000
2022-03-04T14:02+0000
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مراسلها في العاصمة الأوكرانية كييف، "بسماع دوي عدة انفجارات في تتابع سريع"، اليوم الجمعة، بالتزامن مع "انطلاق صافرات التحذير من الغارات الجوية".وكان رئيس المركز الوطني للسيطرة الدفاعية في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، قد أكد اليوم الجمعة، أن الأسلحة التي وزعتها السلطات الأوكرانية على المدنيين تعمل ضد أوكرانيا نفسها.وأضاف ميزينتسيف: "قام نظام كييف بالتوزيع غير المنضبط للأسلحة الصغيرة والذخيرة على جميع الجماعات المتطرفة دون أي قيود".وقال ميزينتسيف، في وقت سابق من اليوم، إن النازيين يحتجزون آلاف المواطنين الأوكرانيين، وكذلك عددا كبيرا من الأجانب، ولا يطلقون سراحهم للإجلاء.وأشار إلى أن إرهابيي الكتائب الوطنية القومية يواصلون استخدام المدنيين والأجانب "كدروع بشرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الدفاع-الروسية-الأسلحة-التي-وزعتها-سلطات-كييف-على-المدنيين-تعمل-ضد-أوكرانيا-نفسها-1059447522.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

وكالة: انفجارات متتالية تهز العاصمة كييف

14:00 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 14:02 GMT 04.03.2022)
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022
مدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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أكدت مصادر إعلامية، سماع دوي انفجارات متتالية في كييف، بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، لكن لم يتم تحيد مصادر هذه الأصوات بدقة.
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مراسلها في العاصمة الأوكرانية كييف، "بسماع دوي عدة انفجارات في تتابع سريع"، اليوم الجمعة، بالتزامن مع "انطلاق صافرات التحذير من الغارات الجوية".

وبحسب الوكالة، لم يتم التعرف، حتى اللحظة، على مصدر الانفجارات بالتحديد.

وكان رئيس المركز الوطني للسيطرة الدفاعية في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، قد أكد اليوم الجمعة، أن الأسلحة التي وزعتها السلطات الأوكرانية على المدنيين تعمل ضد أوكرانيا نفسها.
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
تغطية أحداث دونباس
الدفاع الروسية: الأسلحة التي وزعتها سلطات كييف على المدنيين تعمل ضد أوكرانيا نفسها
12:58 GMT
وأضاف ميزينتسيف: "قام نظام كييف بالتوزيع غير المنضبط للأسلحة الصغيرة والذخيرة على جميع الجماعات المتطرفة دون أي قيود".

وتابع ميزينتسيف: "والنتيجة الأسلحة تعمل الآن ضد الشعب الأوكراني لخلق خطوط دفاعية من "الدروع البشرية"، وكذلك عمليات النهب والعنف ضد المدنيين والمواطنين الأجانب".

وقال ميزينتسيف، في وقت سابق من اليوم، إن النازيين يحتجزون آلاف المواطنين الأوكرانيين، وكذلك عددا كبيرا من الأجانب، ولا يطلقون سراحهم للإجلاء.
وأشار إلى أن إرهابيي الكتائب الوطنية القومية يواصلون استخدام المدنيين والأجانب "كدروع بشرية".
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