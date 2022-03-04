https://arabic.sputniknews.com/20220304/ولي-العهد-السعودي-عشرات-الآلاف-من-أحاديث-النبي-لا-يجب-استخدامها-مطلقا-1059448487.html

ولي العهد السعودي: عشرات الآلاف من أحاديث النبي لا يجب استخدامها مطلقا

ولي العهد السعودي: عشرات الآلاف من أحاديث النبي لا يجب استخدامها مطلقا

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن الأحاديث غير المثبتة والمنسوبة للنبي محمد "هي المصدر الأساسي للانقسام في العالم الإسلامي". 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T13:18+0000

2022-03-04T13:18+0000

2022-03-04T13:18+0000

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

ولي العهد محمد بن سلمان

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جاء ذلك في مقابلة لولي العهد السعودي مع مجلة "ذا أتلانتيك" في رد على سؤال كان نصه: "لقد سمعتك تتحدث عن أهمية الحديث المتواتر، على سبيل المثال، وهذا المستوى من مناقشة الشريعة الإسلامية ليس أمرًا نسمعه عادة من ولي عهد أو ملك؟".وأضاف الأمير محمد: "هنالك عشرات الآلاف من الأحاديث، والغالبية العظمى منها لم تُثبت، ويستخدمها العديد من الناس كوسيلة لتبرير أفعالهم، فعلى سبيل المثال، تنظيما القاعدة وداعش يستخدمان الأحاديث النبوية الضعيفة جدًّا، التي لم تثبت صحتها، لإثبات وجهة نظرهم".وقال: "عندما نستدل بأحاديث الرسول علينا أن نكون حذرين جدًّا، وقد حُدِّدت الأحاديث في ثلاثة جوانب، أولًا: ما نسميه المتواتر، وهذا يعني أن العديد من الناس سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، والقليل من الناس سمع من هؤلاء العدة، وقليل من الناس سمعوا ذلك من أولئك القلائل، وقد تم توثيق ذلك، وهذه الأحاديث قوية جدًّا، وعلينا أن نتَّبعها، وعددها قرابة 100 حديث".وتابع: "ثانيًا: ما نسميها أحاديث الآحاد، وهي ما سمعه شخص عن الرسول، وسمعه شخص آخر عن الشخص الأول، حتى نصل لمن وثقها، أو سمعها قلة من الناس عن الرسول، وسمعها شخص واحد من هؤلاء القلة، لذلك إذا كان هناك شخص مُسند واحد، فإننا نسميه خبر الواحد، وهذا يُسمى الآحاد، وعلينا تمحيص ما إذا كان ثابتًا، ويتماشى مع تعاليم القرآن، أو يتوافق مع تعاليم المتواتر، ويتماشى مع مصلحة الناس، وبناءً على ذلك يتم استخدامه أم لا".واختتم الأمير محمد بن سلمان بقوله: "هذا ما نحاول تحديده ونشره؛ لتثقيف العالم الإسلامي حول طريقة استخدام الحديث، وهذا سيُحدث فارقًا كبيرًا، ويحتاج إلى الوقت، ونحن في المراحل النهائية، وأعتقد أنه يُمكننا إخراجها ربما بعد عامين من اليوم، إنه مُجرد توثيق للحديث بالطريقة الصحيحة".

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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان