https://arabic.sputniknews.com/20220304/ولي-عهد-أبوظبي-يؤكد-للرئيس-الأوكراني-أهمية-إيجاد-حلول-سلمية-عبر-التفاوض-والحوار-والتفاهم-1059460900.html

ولي عهد أبوظبي يؤكد للرئيس الأوكراني أهمية إيجاد حلول سلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم

ولي عهد أبوظبي يؤكد للرئيس الأوكراني أهمية إيجاد حلول سلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم

أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الجمعة، "أهمية إيجاد حلول سلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم". 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T17:29+0000

2022-03-04T17:29+0000

2022-03-04T17:36+0000

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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن "ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث خلال اتصال هاتفي، مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، عددا من القضايا الإقليمية والدولية.واطلع ابن زايد من الرئيس الأوكراني على آخر التطورات الجارية، مشيرا إلى أن "الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية".وأكد ولي عهد أبوظبي، على "ضرورة الاستمرار في الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي".وكان الكرملين، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان، تنفيذ اتفاقيات "أوبك+".وبحسب الكرملين بحث بوتين تنفيذ اتفاقات "أوبك+" مع ولي عهد أبو ظبي. وتابع: بوتين وولي عهد أبو ظبي يؤكدان عزمهما على مواصلة التنسيق للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.وفقا للكرملين: ناقش بوتين مسألة أوكرانيا مع ولي عهد أبو ظبي، الذي أكد حق روسيا في ضمان أمنها القومي.وأضاف البيان: "كما تم بحث موضوعات التعاون الروسي الإماراتي. كما تم تقدير مستوى التفاعل المحقق في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وغيرها. ولوحظت أهمية العمل المشترك البناء في إطار المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة. تم الإعراب عن التوجه المتبادل لمزيد من التطوير الشامل للعلاقات الثنائية من الشراكة الاستراتيجية".

https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-يؤكد-لبوتين-استعداده-للوساطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059421898.html

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