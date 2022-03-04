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طائرة "إينوخوديتس" الروسية تدمر مركز قيادة "آيدار" في دونيتسك
طائرة "إينوخوديتس" الروسية تدمر مركز قيادة "آيدار" في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير نقطة قيادة تابعة لكتيبة "آيدار" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T12:14+0000
2022-03-04T12:23+0000
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وقالت الدفاع الروسية إنها دمرت "نقطة المراقبة والقيادة التابعة لكتيبة (آيدار) باستخدام طائرة مسيّرة من طراز "إينوخوديتس" على أراضي جمهورية دونيتسك.أعلنت القيادة العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، أنها قامت بالسيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية الواقعة جنوبي أوكرانيا.وأضاف البيان أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها وهي تحت حماية القوات المسلحة الروسية".وأفادت محطة زابوروجيه للطاقة النووية بحدوث حريق اندلع على أراضيها.وأعلنت الطوارئ الأوكرانية عن نجاحها في إخماد الحريق المندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وأصدرت الطوارئ الأوكرانية بيانا قالت فيه إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وأضاف البيان: "بحسب المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة".
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روسيا, رصد عسكري, العالم

طائرة "إينوخوديتس" الروسية تدمر مركز قيادة "آيدار" في دونيتسك

12:14 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 04.03.2022)
© Photo / Пресс-служба РособоронэкспортаОрион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه
Орион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير نقطة قيادة تابعة لكتيبة "آيدار" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية إنها دمرت "نقطة المراقبة والقيادة التابعة لكتيبة (آيدار) باستخدام طائرة مسيّرة من طراز "إينوخوديتس" على أراضي جمهورية دونيتسك.
أعلنت القيادة العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، أنها قامت بالسيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وجاء في بيان القيادة العسكرية إن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة النووية".

وأضاف البيان أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها وهي تحت حماية القوات المسلحة الروسية".
وأفادت محطة زابوروجيه للطاقة النووية بحدوث حريق اندلع على أراضيها.
وأعلنت الطوارئ الأوكرانية عن نجاحها في إخماد الحريق المندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأصدرت الطوارئ الأوكرانية بيانا قالت فيه إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأضاف البيان: "بحسب المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة".
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