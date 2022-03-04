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https://arabic.sputniknews.com/20220304/228-حالة-اختناق-بسبب-عاصفة-ضربت-محافظة-كربلاء-العراقية-1059440722.html
228 حالة اختناق بسبب عاصفة ضربت محافظة كربلاء العراقية
228 حالة اختناق بسبب عاصفة ضربت محافظة كربلاء العراقية
أفادت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية، اليوم الجمعة، بوقوع 228 حالة اختناق كحصيلة نهائية لعدد حالات الاختناق التي شهدتها المحافظة جراء العاصفة الترابية... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T10:06+0000
2022-03-04T10:07+0000
العالم العربي
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ونقلت "السومرية نيوز" عن المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي، قوله: "تم تسجيل 228 حالة اختناق في جميع المستشفيات الحكومية في مركز المدينة وأقضيتها ونواحيها حتى صباح اليوم".وكانت كربلاء ومحافظات عراقية أخرى قد شهدت، أمس الخميس، عاصفة ترابية قوية تسببت بانعدام الرؤية وتسجيل العديد من الحوادث وحالات الاختناق.يأتي ذلك بعدما سجلت محافظة كربلاء حصيلة أولية لحالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية، حيث أفاد مراسل "السومرية" في المحافظة، بأن مدينة الإمام الحسين الطبية سجلت أكثر من 150 حالة اختناق بسبب العاصفة.وفي السياق ذاته، أوضح المراسل أن دوريات النجدة انتشرت في محافظة كربلاء لنقل عدد من حالات الربو إلى مستشفى الحسين.
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العالم العربي

228 حالة اختناق بسبب عاصفة ضربت محافظة كربلاء العراقية

10:06 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 04.03.2022)
© REUTERS / Essam al-Sudaniتداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021
تداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Essam al-Sudani
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أفادت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية، اليوم الجمعة، بوقوع 228 حالة اختناق كحصيلة نهائية لعدد حالات الاختناق التي شهدتها المحافظة جراء العاصفة الترابية الأخيرة.
ونقلت "السومرية نيوز" عن المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي، قوله: "تم تسجيل 228 حالة اختناق في جميع المستشفيات الحكومية في مركز المدينة وأقضيتها ونواحيها حتى صباح اليوم".

وأضاف المتحدث: "تم نقل 67 حالة في سيارات الأسعاف بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة يوم أمس".

وكانت كربلاء ومحافظات عراقية أخرى قد شهدت، أمس الخميس، عاصفة ترابية قوية تسببت بانعدام الرؤية وتسجيل العديد من الحوادث وحالات الاختناق.
يأتي ذلك بعدما سجلت محافظة كربلاء حصيلة أولية لحالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية، حيث أفاد مراسل "السومرية" في المحافظة، بأن مدينة الإمام الحسين الطبية سجلت أكثر من 150 حالة اختناق بسبب العاصفة.
وفي السياق ذاته، أوضح المراسل أن دوريات النجدة انتشرت في محافظة كربلاء لنقل عدد من حالات الربو إلى مستشفى الحسين.
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