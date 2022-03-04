https://arabic.sputniknews.com/20220304/450-ألف-مواطن-إثيوبي-يعيشون-بشكل-غير-قانوني-داخل-المملكة-العربية-السعودية-1059452918.html
450 ألف مواطن إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني داخل المملكة العربية السعودية
450 ألف مواطن إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني داخل المملكة العربية السعودية
أعلنت الحكومة الإثيوبية أن 450 ألف مواطن إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني داخل المملكة العربية السعودية، لافتة إلى جهودها المتواصلة لإعادتهم من هناك. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T14:34+0000
2022-03-04T14:34+0000
2022-03-04T14:37+0000
الحكومة الإثيوبية
السعودية
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وقال وزير الخارجية دمقى مكونن، إن الجهود جارية لإعادة أكثر من 102 ألف إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني في السعودية إلى أرض الوطن، في الأسابيع الثلاثة المقبلة، وفقا لقناة "فانا" الإثيوبية.وأوضح أن هناك أكثر من 750 ألف إثيوبي في السعودية، منهم 450 ألف إثيوبي يعيش بشكل غير قانوني. وأشار إلى أنه يجري تشكيل لجنة وطنية تنفيذية في السعودية لإعادة المواطنين الذيم هم في ظروف صعبة إلى وطنهم.وتضم اللجنة أعضاء من لجنة إدارة مخاطر الكوارث، ووزارات الصحة والعمل والمرأة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى أكثر من 16 مؤسسة أخرى.
السعودية
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الحكومة الإثيوبية, السعودية
450 ألف مواطن إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني داخل المملكة العربية السعودية
14:34 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 14:37 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الإثيوبية أن 450 ألف مواطن إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني داخل المملكة العربية السعودية، لافتة إلى جهودها المتواصلة لإعادتهم من هناك.
وقال وزير الخارجية دمقى مكونن، إن الجهود جارية لإعادة أكثر من 102 ألف إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني في السعودية إلى أرض الوطن، في الأسابيع الثلاثة المقبلة، وفقا لقناة "فانا" الإثيوبية.
وأوضح أن هناك أكثر من 750 ألف إثيوبي في السعودية، منهم 450 ألف إثيوبي يعيش بشكل غير قانوني. وأشار إلى أنه يجري تشكيل لجنة وطنية تنفيذية في السعودية لإعادة المواطنين الذيم هم في ظروف صعبة إلى وطنهم.
وتضم اللجنة أعضاء من لجنة إدارة مخاطر الكوارث، ووزارات الصحة والعمل والمرأة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى أكثر من 16 مؤسسة أخرى.