عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220304/450-ألف-مواطن-إثيوبي-يعيشون-بشكل-غير-قانوني-داخل-المملكة-العربية-السعودية-1059452918.html
450 ألف مواطن إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني داخل المملكة العربية السعودية
450 ألف مواطن إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني داخل المملكة العربية السعودية
أعلنت الحكومة الإثيوبية أن 450 ألف مواطن إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني داخل المملكة العربية السعودية، لافتة إلى جهودها المتواصلة لإعادتهم من هناك. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T14:34+0000
2022-03-04T14:37+0000
الحكومة الإثيوبية
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1049703403_0:39:3501:2008_1920x0_80_0_0_9ed4f95410393edab388984c08f09110.jpg
وقال وزير الخارجية دمقى مكونن، إن الجهود جارية لإعادة أكثر من 102 ألف إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني في السعودية إلى أرض الوطن، في الأسابيع الثلاثة المقبلة، وفقا لقناة "فانا" الإثيوبية.وأوضح أن هناك أكثر من 750 ألف إثيوبي في السعودية، منهم 450 ألف إثيوبي يعيش بشكل غير قانوني. وأشار إلى أنه يجري تشكيل لجنة وطنية تنفيذية في السعودية لإعادة المواطنين الذيم هم في ظروف صعبة إلى وطنهم.وتضم اللجنة أعضاء من لجنة إدارة مخاطر الكوارث، ووزارات الصحة والعمل والمرأة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى أكثر من 16 مؤسسة أخرى.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1049703403_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_a2f92a07a417b514ede07f352a1cc0db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحكومة الإثيوبية, السعودية

450 ألف مواطن إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني داخل المملكة العربية السعودية

14:34 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 14:37 GMT 04.03.2022)
© REUTERS / Tiksa Negeriلاجئون إريتريون يتظاهرون أمام مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتنديد بالهجمات على اللاجئين في مخيمي هيتساتس وشيميلبا أثناء الاشتباكات بين قوة الدفاع الوطني الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي في أديس أبابا، إثيوبيا 29 يوليو 2021
لاجئون إريتريون يتظاهرون أمام مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتنديد بالهجمات على اللاجئين في مخيمي هيتساتس وشيميلبا أثناء الاشتباكات بين قوة الدفاع الوطني الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي في أديس أبابا، إثيوبيا 29 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Tiksa Negeri
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت الحكومة الإثيوبية أن 450 ألف مواطن إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني داخل المملكة العربية السعودية، لافتة إلى جهودها المتواصلة لإعادتهم من هناك.
وقال وزير الخارجية دمقى مكونن، إن الجهود جارية لإعادة أكثر من 102 ألف إثيوبي يعيشون بشكل غير قانوني في السعودية إلى أرض الوطن، في الأسابيع الثلاثة المقبلة، وفقا لقناة "فانا" الإثيوبية.

وأوضح أن هناك أكثر من 750 ألف إثيوبي في السعودية، منهم 450 ألف إثيوبي يعيش بشكل غير قانوني. وأشار إلى أنه يجري تشكيل لجنة وطنية تنفيذية في السعودية لإعادة المواطنين الذيم هم في ظروف صعبة إلى وطنهم.
وتضم اللجنة أعضاء من لجنة إدارة مخاطر الكوارث، ووزارات الصحة والعمل والمرأة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى أكثر من 16 مؤسسة أخرى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس15:26 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала