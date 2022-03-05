https://arabic.sputniknews.com/20220305/إعلام-إسرائيل-تنضم-للعقوبات-الأمريكية-على-روسيا-بشكل-غير-رسمي-1059495534.html

إعلام: إسرائيل تنضم للعقوبات الأمريكية على روسيا بشكل غير رسمي

إعلام: إسرائيل تنضم للعقوبات الأمريكية على روسيا بشكل غير رسمي

لم تنضم إسرائيل بعد إلى العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا، لكنها قررت في غضون ذلك منع طائرات الأوليغارشية... 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T14:41+0000

2022-03-05T14:41+0000

2022-03-05T14:41+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

روسيا

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: "تم إصدار توجيهات مماثلة بشأن اليخوت ولن تتمكن من الرسو في الموانئ في إسرائيل. الهدف هو توضيح الأمر للأوليغارشية بعدم القدوم إلى البلاد، دون الإعلان رسميا عن الانضمام إلى العقوبات".وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة "لا يُسمح للأوليغارشية في قائمة العقوبات بتخزين طائراتهم ويخوتهم هنا. ولا يجب تصويرنا كدولة يمكن من خلالها الالتفاف على العقوبات".وبحسب الصحيفة، من المفترض أن تدرس لجنة العقوبات الإسرائيلية كل حالة في حد ذاتها، ولكن نظرا لوجود العديد من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا - فإن القائمة الرئيسية التي ستعمل إسرائيل وفقا لها هي القائمة الأمريكية.وتشمل قائمة العقوبات الأمريكية 25 مليارديرا روسيا، والأحد الماضي قال البيت الأبيض: "هذا الأسبوع سنشكل فريق عمل دولي عبر المحيط الأطلسي لتحديد وتجميد أصول الشركات الروسية التي تم فرض عقوبات عليها وعلى الأوليغارشيين - اليخوت والعقارات وأي أرباح أخرى غير مشروعة".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220305/تقارير-إسرائيل-تعتزم-تطبيق-عقوبات-ضد-روسيا-حال-استمرار-العملية-العسكرية-1059486845.html

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