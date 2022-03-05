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الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الاعتداء-على-دبلوماسي-روسي-في-ليتوانيا--1059502423.html
الاعتداء على دبلوماسي روسي في ليتوانيا
الاعتداء على دبلوماسي روسي في ليتوانيا
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن دبلوماسيا روسيا تعرض للاعتداء في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:18+0000
2022-03-05T16:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وبحسب بيان الخارجية الروسية، فقد تعرض دبلوماسي روسي لهجوم بواسطة "القوة الجسدية"، في مدينة فيلنيوس.
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العالم, روسيا

الاعتداء على دبلوماسي روسي في ليتوانيا

16:18 GMT 05.03.2022 (تم التحديث: 16:28 GMT 05.03.2022)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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يتبع
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن دبلوماسيا روسيا تعرض للاعتداء في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.
وبحسب بيان الخارجية الروسية، فقد تعرض دبلوماسي روسي لهجوم بواسطة "القوة الجسدية"، في مدينة فيلنيوس.
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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