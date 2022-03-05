https://arabic.sputniknews.com/20220305/الاعتداء-على-دبلوماسي-روسي-في-ليتوانيا--1059502423.html
الاعتداء على دبلوماسي روسي في ليتوانيا
الاعتداء على دبلوماسي روسي في ليتوانيا
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن دبلوماسيا روسيا تعرض للاعتداء في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:18+0000
2022-03-05T16:18+0000
2022-03-05T16:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وبحسب بيان الخارجية الروسية، فقد تعرض دبلوماسي روسي لهجوم بواسطة "القوة الجسدية"، في مدينة فيلنيوس.
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العالم, روسيا
الاعتداء على دبلوماسي روسي في ليتوانيا
16:18 GMT 05.03.2022 (تم التحديث: 16:28 GMT 05.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن دبلوماسيا روسيا تعرض للاعتداء في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.
وبحسب بيان الخارجية الروسية، فقد تعرض دبلوماسي روسي لهجوم بواسطة "القوة الجسدية"، في مدينة فيلنيوس.