https://arabic.sputniknews.com/20220305/البرلمان-الإيراني-يعلق-على-تصريحات-محمد-بن-سلمان-ويوجه-له-طلبا-بشأن-القوات-الأجنبية-في-المنطقة-1059500988.html

البرلمان الإيراني يعلق على تصريحات محمد بن سلمان ويوجه له طلبا بشأن القوات الأجنبية في المنطقة

البرلمان الإيراني يعلق على تصريحات محمد بن سلمان ويوجه له طلبا بشأن القوات الأجنبية في المنطقة

علقت لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم السبت، على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن التعايش مع إيران، داعيا إياه بمطالبة... 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T16:07+0000

2022-03-05T16:07+0000

2022-03-05T16:07+0000

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

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وقال مساعد رئيس لجنة السياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية إبراهیم عزیزي، "ينبغي لمحمد بن سلمان إطلاق هذا التصريح من قبل"، مضيفا أن إيران "كانت قد أعلنت منذ سنوات أن بلدان المنطقة ينبغي لها ايجاد حلول لمشاكلها وخلافاتها عبر الحوار وليس المسار وفق أجندات أجنبية"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وتابع: "ولي العهد السعودي يعلم جيدا أي حكومة فتحت المجال أمام البلدان الأجنبية للتواجد في غرب آسيا لذلك ينبغي له الإعلان بصراحة عن ضرورة انسحاب الأجانب من المنطقة لو كان صادقا في أقواله"، منوها إلى أن إيران "ترتبط بعلاقات جيدة مع بلدان الجوار وبالتالي تتابع الحوار مع السعودية حيث دخلت في أربع جولات من المفاوضات معها وفق نظرة إيجابية".وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال الخميس الماضي، إن "السعودية وإيران جارتان لا يمكن لأحدهما التخلص من الأخرى".وأوضح ابن سلمان، في مقابلة مع مجلة أتلانتك الأمريكية، أن "المملكة وإيران جارتان لا يمكن لأحداهما التخلص من الأخرى، لذا فإن الحل يكمن بالتعايش".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة "فارس".كما أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول لنتيجة، مشددا على ضرورة أن يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-يتحدث-لأول-مرة-عن-المفاوضات-مع-إيران-لا-يمكن-لأحدنا-التخلص-من-الآخر-1059404155.html

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