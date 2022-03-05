https://arabic.sputniknews.com/20220305/الجيش-الإيراني-يكشف-سبب-بث-إسرائيل-للمؤامرات-والفتن-المدمرة-على-بلاده-1059501267.html

الجيش الإيراني يكشف سبب بث إسرائيل للمؤامرات والفتن المدمرة على بلاده

الجيش الإيراني يكشف سبب بث إسرائيل للمؤامرات والفتن المدمرة على بلاده

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن "إحباط المؤامرات والأزمات والفتن المدمرة التي يفتعلها الكيان... 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T16:08+0000

2022-03-05T16:08+0000

2022-03-05T16:08+0000

إيران

إسرائيل

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1047792138_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_2ffc00be6424f8f7ce3254f7fe61a89f.jpg

وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات باقري جاءت بمناسبة "يوم الحرس الثوري"، وهو "الثالث من شهر شعبان، ذكرى ولادة الإمام الحسين"، والذي أكد خلاله أن إسرائيل تسعى لخلق لقلب الحقائق والتضليل على تضحيات الحرس الثوري.وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن خدمات الحرس الثوري وحضوره الوهاج في القضاء على الأعداء، لا يقتصر على إيران والشعب الإيراني فحسب، بل جميع أبناء الشعوب المسلمة في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية، مشيرا إلى أن بلاده وعلى مدى 43 عاما من تاريخ ولادة الحرس الثوري، مرّت بالعديد من المؤامرات والفتن المدمرة التي حاكها "الاستكبار والصهيونية".وذكر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن الملاحم الخالدة التي سطَّرها الحرس أدت الى إحباط هذه المؤامرات والفتن، لافتا إلى أن الشعب الايراني يعتز بوجود الحرس الثوري، الذي تمكن من إحباط التهديدات الخطيرة الذي افتعلها أعداء إيران، وأشرف على إدارتها "الكيان الأمريكي الإرهابي"، على حد وصفه.وفي السياق نفسه، كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".من حهته، أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، أن "حرس الثورة لديه أسلحة فعالة بالقدر الكافي"، معتبرا أن تجسيد القوة الحقيقية يكمن في الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاع والطائرات والسفن.وقال: لكن أصل هذه القوة وطبيعتها في معتقدات وقناعات وقلوب وعقول البشر، مضيفا أن "الجيش الذي كان مجهزا بشكل جيد للغاية من قبل القوة الأمريكية، لم يقاتل حتى ولو لمدة 10 دقائق في أفغانستان".

https://arabic.sputniknews.com/20220305/قائد-بارز-بالحرس-الثوري-يمكننا-أن-نطلق-60-طائرة-مسيرة-في-لحظة-واحدة-1059484347.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, إسرائيل, أخبار العالم الآن