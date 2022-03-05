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https://arabic.sputniknews.com/20220305/الجيش-الإيراني-يكشف-سبب-بث-إسرائيل-للمؤامرات-والفتن-المدمرة-على-بلاده-1059501267.html
الجيش الإيراني يكشف سبب بث إسرائيل للمؤامرات والفتن المدمرة على بلاده
الجيش الإيراني يكشف سبب بث إسرائيل للمؤامرات والفتن المدمرة على بلاده
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن "إحباط المؤامرات والأزمات والفتن المدمرة التي يفتعلها الكيان... 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:08+0000
2022-03-05T16:08+0000
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات باقري جاءت بمناسبة "يوم الحرس الثوري"، وهو "الثالث من شهر شعبان، ذكرى ولادة الإمام الحسين"، والذي أكد خلاله أن إسرائيل تسعى لخلق لقلب الحقائق والتضليل على تضحيات الحرس الثوري.وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن خدمات الحرس الثوري وحضوره الوهاج في القضاء على الأعداء، لا يقتصر على إيران والشعب الإيراني فحسب، بل جميع أبناء الشعوب المسلمة في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية، مشيرا إلى أن بلاده وعلى مدى 43 عاما من تاريخ ولادة الحرس الثوري، مرّت بالعديد من المؤامرات والفتن المدمرة التي حاكها "الاستكبار والصهيونية".وذكر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن الملاحم الخالدة التي سطَّرها الحرس أدت الى إحباط هذه المؤامرات والفتن، لافتا إلى أن الشعب الايراني يعتز بوجود الحرس الثوري، الذي تمكن من إحباط التهديدات الخطيرة الذي افتعلها أعداء إيران، وأشرف على إدارتها "الكيان الأمريكي الإرهابي"، على حد وصفه.وفي السياق نفسه، كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".من حهته، أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، أن "حرس الثورة لديه أسلحة فعالة بالقدر الكافي"، معتبرا أن تجسيد القوة الحقيقية يكمن في الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاع والطائرات والسفن.وقال: لكن أصل هذه القوة وطبيعتها في معتقدات وقناعات وقلوب وعقول البشر، مضيفا أن "الجيش الذي كان مجهزا بشكل جيد للغاية من قبل القوة الأمريكية، لم يقاتل حتى ولو لمدة 10 دقائق في أفغانستان".
https://arabic.sputniknews.com/20220305/قائد-بارز-بالحرس-الثوري-يمكننا-أن-نطلق-60-طائرة-مسيرة-في-لحظة-واحدة-1059484347.html
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إيران, إسرائيل, أخبار العالم الآن

الجيش الإيراني يكشف سبب بث إسرائيل للمؤامرات والفتن المدمرة على بلاده

16:08 GMT 05.03.2022
© AFP 2022 / -الجيش الإيراني يطلق صواريخ كروز في مناورات "الاقتدار البحري 99" المقامة في بحر عمان
الجيش الإيراني يطلق صواريخ كروز في مناورات الاقتدار البحري 99 المقامة في بحر عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© AFP 2022 / -
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قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن "إحباط المؤامرات والأزمات والفتن المدمرة التي يفتعلها الكيان الصهيوني، مرهون بالملاحم الخالدة التي يسطرها الحرس الثوري".
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات باقري جاءت بمناسبة "يوم الحرس الثوري"، وهو "الثالث من شهر شعبان، ذكرى ولادة الإمام الحسين"، والذي أكد خلاله أن إسرائيل تسعى لخلق لقلب الحقائق والتضليل على تضحيات الحرس الثوري.
قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
قائد بارز بالحرس الثوري: يمكننا أن نطلق 60 طائرة مسيرة في لحظة واحدة
11:26 GMT
وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن خدمات الحرس الثوري وحضوره الوهاج في القضاء على الأعداء، لا يقتصر على إيران والشعب الإيراني فحسب، بل جميع أبناء الشعوب المسلمة في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية، مشيرا إلى أن بلاده وعلى مدى 43 عاما من تاريخ ولادة الحرس الثوري، مرّت بالعديد من المؤامرات والفتن المدمرة التي حاكها "الاستكبار والصهيونية".
وذكر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن الملاحم الخالدة التي سطَّرها الحرس أدت الى إحباط هذه المؤامرات والفتن، لافتا إلى أن الشعب الايراني يعتز بوجود الحرس الثوري، الذي تمكن من إحباط التهديدات الخطيرة الذي افتعلها أعداء إيران، وأشرف على إدارتها "الكيان الأمريكي الإرهابي"، على حد وصفه.
وفي السياق نفسه، كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".
من حهته، أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، أن "حرس الثورة لديه أسلحة فعالة بالقدر الكافي"، معتبرا أن تجسيد القوة الحقيقية يكمن في الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاع والطائرات والسفن.
وقال: لكن أصل هذه القوة وطبيعتها في معتقدات وقناعات وقلوب وعقول البشر، مضيفا أن "الجيش الذي كان مجهزا بشكل جيد للغاية من قبل القوة الأمريكية، لم يقاتل حتى ولو لمدة 10 دقائق في أفغانستان".
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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