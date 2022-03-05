عربي
الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الدفاع-الإيرانية-تزيح-الستار-عن-10-أسلحة-جديدة-1059503544.html
الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن 10 أسلحة جديدة
الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن 10 أسلحة جديدة
أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، عن 7 منتجات جديدة في مجال القتال البري، ومنتجين في مجال القتال الجوي، ومنتج في مجال الحرب البحرية بحضور وزير الدفاع. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:40+0000
2022-03-05T16:40+0000
أخبار العالم الآن
إيران
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419762_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_79df8bda994e4a52063991d002b1d5e7.jpg
وذكرت وكالة تسنيم، مساء اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، قد أكد أهمية المنتجات التي تم الكشف عنها، موضحا أن هذه المنتجات في مواجهة التهديدات.ومن بين المنتجات أو الأسلحة التي تم إزاحة الستار عنها، اليوم، الأسلحة المستخدمة في المجالات البرية والجوية والبحرية، والتي بدورها ستزيد من فعالية العمليات القتالية للقوات الإيرانية وتسريع الأنشطة الرادعة.وشدد وزير الدفاع الإيراني على ضرورة الذكاء وزيادة الدقة في منتجات مؤسسة الصناعات الدفاعية كاستراتيجية أساسية، لافتا إلى أن منتجات تلك المؤسسة تشمل جميع منتجات المعدات الفردية والصواريخ والقنابل وغيرها من المعدات العسكرية.وأشار العميد محمد رضا آشتياني إلى أن هذه الأسلحة تتمتع بالقدرات والكفاءة التشغيلية اللازمة، والتي تلعب دورا مهما في زيادة القوة العسكرية والقدرة الدفاعية الإيرانية لتنفيذ المهام على النحو الأمثل والفعال.وفي السياق نفسه، كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".من جهته، أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، أن "حرس الثورة لديه أسلحة فعالة بالقدر الكافي"، معتبرا أن تجسيد القوة الحقيقية يكمن في الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاع والطائرات والسفن.وقال: لكن أصل هذه القوة وطبيعتها في معتقدات وقناعات وقلوب وعقول البشر، مضيفا أن "الجيش الذي كان مجهزا بشكل جيد للغاية من قبل القوة الأمريكية، لم يقاتل حتى ولو لمدة 10 دقائق في أفغانستان".
https://arabic.sputniknews.com/20220213/الجيش-الإيراني-يعلن-تشكيل-وحدة-صاروخية-لأول-مرة-في-القوات-البرية-1058503363.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419762_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_24ae89771b958dc34ddf8accddcda5ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, إيران, الحرس الثوري الإيراني

الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن 10 أسلحة جديدة

16:40 GMT 05.03.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
تابعنا عبرGoogle news
أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، عن 7 منتجات جديدة في مجال القتال البري، ومنتجين في مجال القتال الجوي، ومنتج في مجال الحرب البحرية بحضور وزير الدفاع.
وذكرت وكالة تسنيم، مساء اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، قد أكد أهمية المنتجات التي تم الكشف عنها، موضحا أن هذه المنتجات في مواجهة التهديدات.
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
الجيش الإيراني يعلن تشكيل وحدة صاروخية لأول مرة في القوات البرية
13 فبراير, 14:16 GMT
ومن بين المنتجات أو الأسلحة التي تم إزاحة الستار عنها، اليوم، الأسلحة المستخدمة في المجالات البرية والجوية والبحرية، والتي بدورها ستزيد من فعالية العمليات القتالية للقوات الإيرانية وتسريع الأنشطة الرادعة.
وشدد وزير الدفاع الإيراني على ضرورة الذكاء وزيادة الدقة في منتجات مؤسسة الصناعات الدفاعية كاستراتيجية أساسية، لافتا إلى أن منتجات تلك المؤسسة تشمل جميع منتجات المعدات الفردية والصواريخ والقنابل وغيرها من المعدات العسكرية.
وأشار العميد محمد رضا آشتياني إلى أن هذه الأسلحة تتمتع بالقدرات والكفاءة التشغيلية اللازمة، والتي تلعب دورا مهما في زيادة القوة العسكرية والقدرة الدفاعية الإيرانية لتنفيذ المهام على النحو الأمثل والفعال.
وفي السياق نفسه، كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".
من جهته، أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، أن "حرس الثورة لديه أسلحة فعالة بالقدر الكافي"، معتبرا أن تجسيد القوة الحقيقية يكمن في الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاع والطائرات والسفن.
وقال: لكن أصل هذه القوة وطبيعتها في معتقدات وقناعات وقلوب وعقول البشر، مضيفا أن "الجيش الذي كان مجهزا بشكل جيد للغاية من قبل القوة الأمريكية، لم يقاتل حتى ولو لمدة 10 دقائق في أفغانستان".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала