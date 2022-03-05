عربي
الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الرئيس-الفنلندي-يبحث-مع-بايدن-تعزيز-التعاون-الدفاعي-1059502050.html
الرئيس الفنلندي يبحث مع بايدن تعزيز التعاون الدفاعي
الرئيس الفنلندي يبحث مع بايدن تعزيز التعاون الدفاعي
أعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو أنه اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:12+0000
2022-03-05T16:12+0000
فنلندا
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102956/37/1029563764_0:330:3500:2299_1920x0_80_0_0_b4fd4ce94d6ff3fe93b9339665247468.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، بحسب وكالة "رويترز" اليوم السبت.وقال الرئيس الفنلندي للصحفيين إن فنلندا تفي بمعايير عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).وأشار إلى أنه والرئيس الأمريكي تحدثا إلى رئيس وزراء السويد خلال اجتماعهما.وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، أنها بصدد الاختيار ما بين شركتين إسرائيليتين لشراء أنظمة دفاع جوي.وأضافت أنها تعتزم شراء أنظمة مضادة للطائرات، إما من شركة الصناعات الفضاء الإسرائيلية أو شركة رافائيل للأنظمة المتقدمة.ومؤخرا، قررت الدولة الاسكندنافية وهي ليست عضوا في الناتو ولكنها تشترك في حدود طويلة مع روسيا، زيادة إنفاقها الدفاعي وتعميق التعاون مع الولايات المتحدة كرد فعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/سفير-فنلندا-ستغلق-مجالها-الجوي-أمام-الطائرات-الروسية-1059210780.html
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102956/37/1029563764_0:2:3500:2627_1920x0_80_0_0_fe74a2e1b442ed201dfc52bf99dd40b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فنلندا, جو بايدن

الرئيس الفنلندي يبحث مع بايدن تعزيز التعاون الدفاعي

16:12 GMT 05.03.2022
© REUTERS / LEHTIKUVAالرئيس الفنلندي ساولي نينيستو يتحدث إلى جمهوره، 28 يناير/ كانون الثاني 2018
الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو يتحدث إلى جمهوره، 28 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / LEHTIKUVA
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو أنه اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، بحسب وكالة "رويترز" اليوم السبت.
فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
سفير: فنلندا ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
26 فبراير, 23:02 GMT
وقال الرئيس الفنلندي للصحفيين إن فنلندا تفي بمعايير عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأشار إلى أنه والرئيس الأمريكي تحدثا إلى رئيس وزراء السويد خلال اجتماعهما.
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، أنها بصدد الاختيار ما بين شركتين إسرائيليتين لشراء أنظمة دفاع جوي.
وأضافت أنها تعتزم شراء أنظمة مضادة للطائرات، إما من شركة الصناعات الفضاء الإسرائيلية أو شركة رافائيل للأنظمة المتقدمة.
ومؤخرا، قررت الدولة الاسكندنافية وهي ليست عضوا في الناتو ولكنها تشترك في حدود طويلة مع روسيا، زيادة إنفاقها الدفاعي وتعميق التعاون مع الولايات المتحدة كرد فعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала