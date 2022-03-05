https://arabic.sputniknews.com/20220305/الرئيس-الفنلندي-يبحث-مع-بايدن-تعزيز-التعاون-الدفاعي-1059502050.html
الرئيس الفنلندي يبحث مع بايدن تعزيز التعاون الدفاعي
الرئيس الفنلندي يبحث مع بايدن تعزيز التعاون الدفاعي
أعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو أنه اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:12+0000
2022-03-05T16:12+0000
2022-03-05T16:12+0000
فنلندا
جو بايدن
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، بحسب وكالة "رويترز" اليوم السبت.وقال الرئيس الفنلندي للصحفيين إن فنلندا تفي بمعايير عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).وأشار إلى أنه والرئيس الأمريكي تحدثا إلى رئيس وزراء السويد خلال اجتماعهما.وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، أنها بصدد الاختيار ما بين شركتين إسرائيليتين لشراء أنظمة دفاع جوي.وأضافت أنها تعتزم شراء أنظمة مضادة للطائرات، إما من شركة الصناعات الفضاء الإسرائيلية أو شركة رافائيل للأنظمة المتقدمة.ومؤخرا، قررت الدولة الاسكندنافية وهي ليست عضوا في الناتو ولكنها تشترك في حدود طويلة مع روسيا، زيادة إنفاقها الدفاعي وتعميق التعاون مع الولايات المتحدة كرد فعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/سفير-فنلندا-ستغلق-مجالها-الجوي-أمام-الطائرات-الروسية-1059210780.html
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فنلندا, جو بايدن
الرئيس الفنلندي يبحث مع بايدن تعزيز التعاون الدفاعي
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أعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو أنه اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، بحسب وكالة "رويترز" اليوم السبت.
وقال الرئيس الفنلندي
للصحفيين إن فنلندا تفي بمعايير عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأشار إلى أنه والرئيس الأمريكي تحدثا إلى رئيس وزراء السويد خلال اجتماعهما.
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، أنها بصدد الاختيار ما بين شركتين إسرائيليتين لشراء أنظمة دفاع جوي.
وأضافت أنها تعتزم شراء أنظمة مضادة للطائرات، إما من شركة الصناعات الفضاء الإسرائيلية أو شركة رافائيل للأنظمة المتقدمة.
ومؤخرا، قررت الدولة الاسكندنافية وهي ليست عضوا في الناتو ولكنها تشترك في حدود طويلة مع روسيا، زيادة إنفاقها الدفاعي وتعميق التعاون مع الولايات المتحدة كرد فعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.