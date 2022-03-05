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الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220305/السفارة-الهندية-تعلن-إجلاء-مواطنيها-من-قرية-بيسوتشين-بمقاطعة-خاركوف---1059500051.html
السفارة الهندية تعلن إجلاء مواطنيها من قرية بيسوتشين بمقاطعة خاركوف
السفارة الهندية تعلن إجلاء مواطنيها من قرية بيسوتشين بمقاطعة خاركوف
أعلنت سفارة الهند لدى أوكرانيا، اليوم السبت، إجلاء جميع مواطنيها العالقين في قرية بيسوتشين بمقاطعة خاركوف الأوكرانية. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:10+0000
2022-03-05T16:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت السفارة على تويتر: "تم إجلاء جميع المواطنين الهنود من قرية بيسوتشين".وكان مدير المركز الوطني في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، قد أعلن اليوم السبت، أن الجماعات الأوكرانية القومية الإرهابية تحتجز نحو خمسة ألاف أجنبي كرهائن لديها.وقال ميزينتسيف للصحفيين: "الجماعات المسلحة التابعة للتنظيمات القومية الأوكرانية الإرهابية تقوم باحتجاز حوالي خمسة آلاف أجنبي كرهائن ودروع بشري في المدن".وأضاف ميزينتسيف قائلا: "الكتائب القومية تحتجز كرهائن ودروع بشرية نحو خمسة آلاف أجنبي بينهم في خاركوف - ما يصل إلى 1500 طالب من الهند و200 مواطن أردني و40 مواطن مصري و15 من فيتنام".وبدورها، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو.وأصدرت الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "روسيا أعلنت وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من مدنتي ماريوبول وفولنوفاخا المحاصرتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو".وأضاف البيان: "تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على الممرات الإنسانية وطرق خروج المدنيين من هذه المدن".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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أخبار أوكرانيا, العالم

السفارة الهندية تعلن إجلاء مواطنيها من قرية بيسوتشين بمقاطعة خاركوف

16:10 GMT 05.03.2022
CC0 / / العلم الهندي
العلم الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
CC0 / /
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أعلنت سفارة الهند لدى أوكرانيا، اليوم السبت، إجلاء جميع مواطنيها العالقين في قرية بيسوتشين بمقاطعة خاركوف الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت السفارة على تويتر: "تم إجلاء جميع المواطنين الهنود من قرية بيسوتشين".

وأضافت السفارة: "البعثة الدبلوماسية ستكون على تواصل معهم أثناء رحلتهم".

وكان مدير المركز الوطني في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، قد أعلن اليوم السبت، أن الجماعات الأوكرانية القومية الإرهابية تحتجز نحو خمسة ألاف أجنبي كرهائن لديها.
وقال ميزينتسيف للصحفيين: "الجماعات المسلحة التابعة للتنظيمات القومية الأوكرانية الإرهابية تقوم باحتجاز حوالي خمسة آلاف أجنبي كرهائن ودروع بشري في المدن".
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وأضاف ميزينتسيف قائلا: "الكتائب القومية تحتجز كرهائن ودروع بشرية نحو خمسة آلاف أجنبي بينهم في خاركوف - ما يصل إلى 1500 طالب من الهند و200 مواطن أردني و40 مواطن مصري و15 من فيتنام".
وبدورها، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "روسيا أعلنت وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من مدنتي ماريوبول وفولنوفاخا المحاصرتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو".
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وأضاف البيان: "تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على الممرات الإنسانية وطرق خروج المدنيين من هذه المدن".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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