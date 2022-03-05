https://arabic.sputniknews.com/20220305/السفارة-الهندية-تعلن-إجلاء-مواطنيها-من-قرية-بيسوتشين-بمقاطعة-خاركوف---1059500051.html

السفارة الهندية تعلن إجلاء مواطنيها من قرية بيسوتشين بمقاطعة خاركوف

السفارة الهندية تعلن إجلاء مواطنيها من قرية بيسوتشين بمقاطعة خاركوف

أعلنت سفارة الهند لدى أوكرانيا، اليوم السبت، إجلاء جميع مواطنيها العالقين في قرية بيسوتشين بمقاطعة خاركوف الأوكرانية. 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T16:10+0000

2022-03-05T16:10+0000

2022-03-05T16:10+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وكتبت السفارة على تويتر: "تم إجلاء جميع المواطنين الهنود من قرية بيسوتشين".وكان مدير المركز الوطني في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، قد أعلن اليوم السبت، أن الجماعات الأوكرانية القومية الإرهابية تحتجز نحو خمسة ألاف أجنبي كرهائن لديها.وقال ميزينتسيف للصحفيين: "الجماعات المسلحة التابعة للتنظيمات القومية الأوكرانية الإرهابية تقوم باحتجاز حوالي خمسة آلاف أجنبي كرهائن ودروع بشري في المدن".وأضاف ميزينتسيف قائلا: "الكتائب القومية تحتجز كرهائن ودروع بشرية نحو خمسة آلاف أجنبي بينهم في خاركوف - ما يصل إلى 1500 طالب من الهند و200 مواطن أردني و40 مواطن مصري و15 من فيتنام".وبدورها، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو.وأصدرت الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "روسيا أعلنت وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من مدنتي ماريوبول وفولنوفاخا المحاصرتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو".وأضاف البيان: "تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على الممرات الإنسانية وطرق خروج المدنيين من هذه المدن".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220305/دونيتسك-اكتشاف-معامل-لتصنيع-المخدرات-تابعة-للنازيين-الأوكرانيين---1059498189.html

https://arabic.sputniknews.com/20220305/دونيتسك-الجماعات-النازية-الأوكرانية-يصنعون-متفجرات-مخبأة-في-لعب-الأطفال-1059495743.html

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