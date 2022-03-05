https://arabic.sputniknews.com/20220305/الصين-تحدد-أدنى-هدف-للنمو-الاقتصادي-منذ-عقود-مع-تصاعد-التحديات-1059500319.html
الصين تحدد أدنى هدف للنمو الاقتصادي منذ عقود مع تصاعد التحديات
الصين تحدد أدنى هدف للنمو الاقتصادي منذ عقود مع تصاعد التحديات
حددت الصين، اليوم السبت، أدنى هدف رسمي للنمو الاقتصادي للبلاد منذ 3 عقود. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:49+0000
2022-03-05T15:49+0000
2022-03-05T15:49+0000
الصين
العالم
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وقال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، في خطاب ألقاه لافتتاح الدورة التشريعية السنوية إن بلاده ستستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5 بالمئة هذا العام، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وجاء إعلان تشيانغ في الوقت الذي تواجه فيه الصين تفشي فيروسات، وتراجع في العقارات، وحالة من عدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا.واستند الهدف الذي حددته الحكومة الصينية اليوم إلى الحاجة للحفاظ على عمل مستقر واحتياجات معيشية أساسية و"الحماية من المخاطر".وشدد لي أن الاستقرار الاقتصادي يجب أن يكون "أولوية قصوى".وتباطأ النمو في الاقتصاد الصيني الناضج بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، من مرحلة الازدهار التي أطلقتها إصلاحات السوق قبل 4 عقود، والتي تجاوز خلالها التوسع السنوي في بعض الأحيان 10 بالمئة.وكان اقتصاد الصين، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نما بنسبة 8.1 بالمئة في العام الماضي 2021، لكن وتيرة التوسع تباطأت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة من العام.وفي العام الماضي، تجاوز الاقتصاد الصيني بسهولة الهدف الرسمي لنمو لا يقل عن 6 بالمئة، وتوسع في النهاية بنسبة 8.1 بالمئة، لكن الكثير من ذلك جاء خلال النصف الأول، بعد ذلك تباطأ الاقتصاد إلى 4 بالمئة فقط في الربع الرابع من 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الصين-ترفع-ميزانيتها-العسكرية-بنسبة-71٪-لتصل-إلى-2295-مليار-دولار-1059469665.html
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الصين, العالم
الصين تحدد أدنى هدف للنمو الاقتصادي منذ عقود مع تصاعد التحديات
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حددت الصين، اليوم السبت، أدنى هدف رسمي للنمو الاقتصادي للبلاد منذ 3 عقود.
وقال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، في خطاب ألقاه لافتتاح الدورة التشريعية السنوية إن بلاده ستستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5 بالمئة هذا العام، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وجاء إعلان تشيانغ في الوقت الذي تواجه فيه الصين تفشي فيروسات، وتراجع في العقارات، وحالة من عدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا.
وأكد رئيس الوزراء الصيني أن "بلادنا ستواجه العديد من المخاطر والتحديات، وعلينا مواصلة الضغط للتغلب عليها".
واستند الهدف الذي حددته الحكومة الصينية اليوم إلى الحاجة للحفاظ على عمل مستقر واحتياجات معيشية أساسية و"الحماية من المخاطر".
وشدد لي أن الاستقرار الاقتصادي يجب أن يكون "أولوية قصوى".
وتباطأ النمو في الاقتصاد الصيني الناضج بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، من مرحلة الازدهار التي أطلقتها إصلاحات السوق قبل 4 عقود، والتي تجاوز خلالها التوسع السنوي في بعض الأحيان 10 بالمئة.
وكان اقتصاد الصين، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نما بنسبة 8.1 بالمئة في العام الماضي 2021، لكن وتيرة التوسع تباطأت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة من العام.
وفي العام الماضي، تجاوز الاقتصاد الصيني بسهولة الهدف الرسمي لنمو لا يقل عن 6 بالمئة، وتوسع في النهاية بنسبة 8.1 بالمئة، لكن الكثير من ذلك جاء خلال النصف الأول، بعد ذلك تباطأ الاقتصاد إلى 4 بالمئة فقط في الربع الرابع من 2021.