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الكاظمي: العراق من أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي
الكاظمي: العراق من أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن بلاده من أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T14:26+0000
2022-03-05T14:26+0000
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جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء، ألقاها نيابة عنه وزير التخطيط خالد البتال في المؤتمر الدولي الثاني للمياه، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وقال الكاظمي إن الأمن المائي وتغيرات المناخ يجب أن يتم وضعهما ضمن استراتيجيات الدول.ولفت رئيس الوزراء إلى أن "العراق أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخي".واعتبر الكاظمي أن تحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل عادل يحقق أهداف التنمية المستدامة.وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين الدول المتشاطئة من أجل إدارة الأزمات وتقاسم الضرر.وذكرأن مجلس الوزراء ألف لجنة للإشراف على إعداد وصياغة الورقة الخضراء المتعلقة بالبيئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/البرلمان-العراقي-يعلن-فتح-باب-الترشيح-لمنصب-رئيس-الجمهورية-اعتبارا-من-يوم-غد-1059485773.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار المناخ في العالم
الكاظمي: العراق من أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن بلاده من أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء، ألقاها نيابة عنه وزير التخطيط خالد البتال في المؤتمر الدولي الثاني للمياه، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية
.
وقال الكاظمي إن الأمن المائي وتغيرات المناخ يجب أن يتم وضعهما ضمن استراتيجيات الدول.
ولفت رئيس الوزراء
إلى أن "العراق أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخي".
واعتبر الكاظمي أن تحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل عادل يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين الدول المتشاطئة من أجل إدارة الأزمات وتقاسم الضرر.
وذكرأن مجلس الوزراء ألف لجنة للإشراف على إعداد وصياغة الورقة الخضراء المتعلقة بالبيئة.