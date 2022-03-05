https://arabic.sputniknews.com/20220305/برلماني-كويتي-يطالب-بغلق-مكتب-منظمة-الصحة-العالمية-بعد-بـ-مهزلة-الـبي-سي-آر-1059498175.html
برلماني كويتي يطالب بغلق مكتب منظمة الصحة العالمية بعد "مهزلة" الـ"بي سي آر"
برلماني كويتي يطالب بغلق مكتب منظمة الصحة العالمية بعد "مهزلة" الـ"بي سي آر"
طالب برلماني كويتي بغلق مكتب منظمة الصحة العالمية في بلاده، والوقف الفوري لما وصفه بـ"مهزلة" الـ "pcr". 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:20+0000
2022-03-05T15:20+0000
2022-03-05T15:20+0000
أخبار الكويت اليوم
فيروس كورونا
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وكتب النائب شعيب المويزري تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، طالب فيها رئيس الحكومة ووزير الصحة بالوقف الفوري لـ"مهزلة الـ بي سي آر"، ولم يكشف النائب عما يقصده.وطالب النائب بـ"رفع جميع الإجراءات وإغلاق مكتب منظمة الصحة العالمية بعد كشف الأعمال التي قام بها".وشدد المويزري على ضرورة "استقبال شكاوى أهالي المتوفين بعد التطعيم وكل من أُصيب بأية أعراض بعد التطعيم".وتابع: "توليكم المناصب لا يعني السماح لكم بالاستبداد والعبث".أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 621 ألفا و965 حالة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, فيروس كورونا
برلماني كويتي يطالب بغلق مكتب منظمة الصحة العالمية بعد "مهزلة" الـ"بي سي آر"
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طالب برلماني كويتي بغلق مكتب منظمة الصحة العالمية في بلاده، والوقف الفوري لما وصفه بـ"مهزلة" الـ "pcr".
وكتب النائب شعيب المويزري تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، طالب فيها رئيس الحكومة ووزير الصحة بالوقف الفوري لـ"مهزلة الـ بي سي آر"، ولم يكشف النائب عما يقصده.
وطالب النائب بـ"رفع جميع الإجراءات وإغلاق مكتب منظمة الصحة العالمية بعد كشف الأعمال التي قام بها".
وشدد المويزري على ضرورة "استقبال شكاوى أهالي المتوفين بعد التطعيم وكل من أُصيب بأية أعراض بعد التطعيم".
وتابع: "توليكم المناصب لا يعني السماح لكم بالاستبداد والعبث".
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 621 ألفا و965 حالة.