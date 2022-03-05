عربي
الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-إغلاق-الأجواء-فوق-أوكرانيا-ستكون-له-عواقب-وخيمة-على-العالم-بأسره-1059495146.html
بوتين: إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره
بوتين: إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، ليس على روسيا وأوروبا فقط، بل على العالم بأسره. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T14:34+0000
2022-03-05T14:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059492779_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_2b5a4f8c2f014a63b3e7c166f56c2ac3.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع طاقم طيران نسائي من الخطوط الجوية الروسية: "تنفيذ هذا المطلب لإغلاق السماء سيصاحبه عواقب وخيمة وكارثية، ليس فقط لأوروبا، ولكن للعالم بأسره".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "روسيا ستنظر في أي محاولات من جانب الدول الأخرى لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على أنها مشاركة في الأعمال العدائية"، مضيفا: "نسمع الآن أنه من الضروري إنشاء منطقة حظر طيران فوق أراضي أوكرانيا. من المستحيل القيام بذلك على أراضي أوكرانيا نفسها، فمن الممكن فقط على أراضي بعض الدول المجاورة".وفي نفس السياق، أكد بوتين أن "أي تحرك في هذا الاتجاه سنعتبره مشاركة في الصراع المسلح للبلد الذي ستنطلق من أراضيه تهديدات لجنودنا"، وأضاف "سنعتبرهم على الفور مشاركين في صراعات عسكرية ولا يهم المنظمات التي هم أعضاء فيها".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق اليوم، أنه إذا استمرت القيادة الأوكرانية فيما تفعله، فسوف يثير ذلك تساؤلات حول مستقبل الدولة الأوكرانية، وستكون مسؤوليتها بالكامل، مشيرا إلى أن العمل على تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا أوشك على الانتهاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-لا-خطط-لفرض-حالة-الطوارئ-في-روسيا-فيديو---1059491592.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059492779_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_f1261c85c8d9142ed2aff75bb1315da2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين

بوتين: إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره

14:34 GMT 05.03.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، ليس على روسيا وأوروبا فقط، بل على العالم بأسره.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع طاقم طيران نسائي من الخطوط الجوية الروسية: "تنفيذ هذا المطلب لإغلاق السماء سيصاحبه عواقب وخيمة وكارثية، ليس فقط لأوروبا، ولكن للعالم بأسره".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "روسيا ستنظر في أي محاولات من جانب الدول الأخرى لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على أنها مشاركة في الأعمال العدائية"، مضيفا: "نسمع الآن أنه من الضروري إنشاء منطقة حظر طيران فوق أراضي أوكرانيا. من المستحيل القيام بذلك على أراضي أوكرانيا نفسها، فمن الممكن فقط على أراضي بعض الدول المجاورة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين شاكرا الروس الذين التحقوا بمكاتب التجنيد: ممتن لاندفاعكم لكن المشاركة تقتصر على المحترفين
13:28 GMT
وفي نفس السياق، أكد بوتين أن "أي تحرك في هذا الاتجاه سنعتبره مشاركة في الصراع المسلح للبلد الذي ستنطلق من أراضيه تهديدات لجنودنا"، وأضاف "سنعتبرهم على الفور مشاركين في صراعات عسكرية ولا يهم المنظمات التي هم أعضاء فيها".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق اليوم، أنه إذا استمرت القيادة الأوكرانية فيما تفعله، فسوف يثير ذلك تساؤلات حول مستقبل الدولة الأوكرانية، وستكون مسؤوليتها بالكامل، مشيرا إلى أن العمل على تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا أوشك على الانتهاء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала