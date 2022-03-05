https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-إغلاق-الأجواء-فوق-أوكرانيا-ستكون-له-عواقب-وخيمة-على-العالم-بأسره-1059495146.html

بوتين: إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره

بوتين: إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، ليس على روسيا وأوروبا فقط، بل على العالم بأسره. 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T14:34+0000

2022-03-05T14:34+0000

2022-03-05T14:34+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

فلاديمير بوتين

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع طاقم طيران نسائي من الخطوط الجوية الروسية: "تنفيذ هذا المطلب لإغلاق السماء سيصاحبه عواقب وخيمة وكارثية، ليس فقط لأوروبا، ولكن للعالم بأسره".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "روسيا ستنظر في أي محاولات من جانب الدول الأخرى لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على أنها مشاركة في الأعمال العدائية"، مضيفا: "نسمع الآن أنه من الضروري إنشاء منطقة حظر طيران فوق أراضي أوكرانيا. من المستحيل القيام بذلك على أراضي أوكرانيا نفسها، فمن الممكن فقط على أراضي بعض الدول المجاورة".وفي نفس السياق، أكد بوتين أن "أي تحرك في هذا الاتجاه سنعتبره مشاركة في الصراع المسلح للبلد الذي ستنطلق من أراضيه تهديدات لجنودنا"، وأضاف "سنعتبرهم على الفور مشاركين في صراعات عسكرية ولا يهم المنظمات التي هم أعضاء فيها".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق اليوم، أنه إذا استمرت القيادة الأوكرانية فيما تفعله، فسوف يثير ذلك تساؤلات حول مستقبل الدولة الأوكرانية، وستكون مسؤوليتها بالكامل، مشيرا إلى أن العمل على تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا أوشك على الانتهاء.

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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين